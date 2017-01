François Fillon viendra en Mayenne dans les prochaines semaines

Son comité de soutien mayennais l'a annoncé ce matin. Le candidat à la présidentielle a programmé une étape chez nous.

La date n'a pas encore été arrêtée mais c'est acté : François Fillon viendra en Mayenne avant le premier tour de la présidentielle. Un déplacement consacré à la ruralité et aux nouvelles technologies, avec peut-être une réunion publique, a-t-on appris auprès de son comité de soutien dans le département. Ce comité est animé par le sénateur UDI François Zocchetto, qui fait partie de l'équipe chargée du projet de François Fillon, et par le député LR Guillaume Chevrollier. Il réunit toutes les sensibilités politiques de la droite et du centre : "la campagne commence maintenant et il va falloir créer une dynamique autour de François Fillon". Lors de la primaire du mois de novembre, le Sarthois était arrivé très largement en tête du scrutin en Mayenne.