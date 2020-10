François Grosdidier annonce des mesures de la mairie de Metz pour répondre à la crise sanitaire et économique

François Grosdidier, le maire de Metz, a réuni ce vendredi en comité de crise plusieurs acteurs de la métropole pour répondre à l'urgence sanitaire et économique. La ville prévoit 50 mn de stationnement gratuit en ville et ne prendra pas d'arreté pour rouvrir les commerces non-essentiels.

Les maires de la métropole ainsi que les adjoints au maire et les directions générales des services se sont réunis ce vendredi en comité de crise autour de François Grosdidier, le maire de Metz, pour traiter à la fois des questions sanitaires et sécuritaires, ainsi que de leurs conséquences économiques et sociales.

Parmi les orientations de la réponse à la crise, l'accent est mis sur la continuité du service public, particulièrement en matière scolaire et périscolaire, et sur l’attention portée aux personnes les plus fragiles et isolées.

La police municipale est mobilisée sur la protection des lieux de culte et des cimetières, dans la contexte de la relève au niveau "urgence attentat" du plan vigipirate sur tout le territoire.

" La priorité que je donne aux missions de prévention du terrorisme et au respect des règles sanitaires m’amène à différer à début janvier le mise en place de l’ilotage et de la police municipale de proximité par quartier ", annonce François Grosdidier dans un communiqué.

La Fédération des commerçants de Metz, l'agence d’attractivité Inspire Metz ainsi que les services de la ville et le métropole travaillent activement sur un plan d’aide aux commerçants.

50 minutes de stationnement gratuit en centre-ville

Le maire annonce dans un communiqué la mise en place de la gratuité du stationnement dans le périmètre du cœur de ville pour les 50 première minutes. Ceci afin de permettre aux messins de réaliser plus facilement leurs achats de première nécessité ou de récupérer une commande de produits culturels ou autres, dans le cadre du dispositif Click&Collect. Un dispositif prévu pour s'appliquer "dès le milieu de la semaine prochaine, aussi vite que nous le pouvons " annonce-t-il.

Pas d'arreté illégal d'ouverture des commerces non-essentiels

Il n’est pas question pour moi de suivre les propositions de mes oppositions qui m’invitent à prendre des arrêtés illégaux d’ouverture des commerces interdits par l’Etat. - François Grosdidier, maire de Metz

Le maire appelle à "faire preuve de discipline collective face à l’épidémie" et refuse d'"exposer les commerçants à des sanctions administratives et judiciaires".

Certains maires de France avaient pris des arretés ce vendredi autorisant la réouverture de certains commerces pour lutter contre une situation de concurrence déloyale dans plusieurs communes de l'Hexagone.