Clermont-Ferrand : "La politique n'est pas qu'une suite de promesses", François Hollande

Une semaine présidentielle. Après l'interview inédite d'Emmanuel Macron qui a répondu mercredi aux questions des auditeurs dans la matinale, c'était au tour de François Hollande de passer ce vendredi par les studios de France Bleu Pays d'Auvergne. D'abord invité de l'émission H2O, l'ancien chef de l'Etat a accepté de commenter l'actualité politique du moment avec en toile de fond la campagne de la présidentielle en avril prochain.

La politique, il en est évidemment question dans son tout dernier ouvrage intitulé "Affronter" édité chez Stock, et dont la tournée promotionnelle passait par la capitale auvergnate et la librairie Les Volcans. Comme ce fût le cas en juin 2018 à l'occasion de la sortie du livre "Les leçons du pouvoir". Cette fois, l'ancien chef de l'Etat règle ses comptes avec la classe politique. Avant cette séance de dédicaces et ce bain de foule populaire, France Hollande nous a accordés un entretien.

France Bleu Pays d'Auvergne : avant de parler politique, il y a un derby dans deux semaines, le CA Brive reçoit l'ASM Clermont. Un pronostic ?

Une faveur plutôt... Que le CAB puisse l'emporter ,si l'ASM le veut bien, mais l'ASM va résister, va lutter. C'est une grande équipe, mais le CAB a connu quelques matchs difficiles. J'espère pour les Auvergnats que le sursaut viendra contre le CAB.

Au rugby comme en politique, "affronter', c'est valable ?

Oui, il y a toujours une lutte qui ne conduit pas à utiliser tous les moyens. Dans le sport, il y a des règles, il y a le respect de l'adversaire. Je crois que ça doit demeurer. Mais c'est quand même le plus déterminé, le plus combatif qui généralement l'emporte. Mais faut-il encore qu'il ait des idées. Ca ne peut pas simplement être volontaire. Faut-il aussi avoir une capacité à convaincre.

C'est la particularité de notre de notre système. D'abord avoir la possibilité de convaincre et de se faire choisir par les électeurs. Ensuite, c'est une autre étape ?

Je pense que l'essentiel, ce sont les propositions. C'est l'offre politique que l'on peut apporter aux citoyens à un moment où ils doutent. C'est le cas aujourd'hui. Il y a une grande défiance. Il y a un sentiment que l'on va de crise en crise, que c'est difficile de voir l'avenir. Il y a même certains qui veulent revenir au passé. Donc, dans ces moments-là, c'est ce que la politique peut faire de mieux, c'est-à-dire donner des solutions, ouvrir des perspectives, apporter des propositions qui soient crédibles, tout en étant audacieuses, mais qui ne laisse pas penser que la politique n'est pas qu'une suite de promesses.

François Hollande invité de France Bleu Pays d'Auvergne © Radio France - Eric Le Bihan

La sécurité semble être la seule thématique devant les Français, c'est regrettable

Franchement, ce n'est pas vraiment ce qu'on ce qu'on voit à l'heure actuelle.

Non, c'est bien ça qui est regrettable. Il y a des thèmes qui paraissent être les seuls qui sont aujourd'hui devant les Français... La sécurité. Non pas que je remette en cause cette obligation qu'a l'Etat d'assurer la sécurité, je crois que je l'ai montré comme président de la République. La question de l'immigration qui doit être traitée avec humanité et fermeté. Mais enfin, il y a la question du pouvoir d'achat, la question de la mutation climatique qui est devant nous et la question aussi des inégalités qui se sont creusées pendant la crise sanitaire. De savoir exactement si on relance l'activité économique sans qu'on ait réfléchi à toutes les conséquences que ça va avoir sur la nature et sur le climat. Tous ces choix-là doivent être présentés devant les Français.

Quels sont les enjeux fondamentaux pour la France ?

Je pense qu'il y a trois grands enjeux. Il y a un enjeu démocratique, comment réconcilier les Français avec la politique. Il y a un enjeu de mutation lié à ce que la fin des énergies fossiles va nous conduire à faire. Et puis, enfin, il y a un enjeu international et européen. On voit bien qu'il y a des menaces qui pèsent autour de nous. On ne parle pas beaucoup des sujets internationaux aujourd'hui, alors qu'il y a des menaces de guerre en mer de Chine et aussi à la frontière ukrainienne.

François Hollande de passage par les studios de France Bleu Pays d'Auvergne - Eric Le Bihan © Radio France - Prescillia Rodrigues

Un élu, a fortiori quand il brigue la présidence de la République, doit d'abord rassembler les Français, alors qu'on est un pays de plus en plus fracturé ?

Oui, je pense que c'est le grand sujet. Unir les Français, pas les réconcilier seulement, parce que ça voudrait dire qu'ils sont fâchés, non. Montrer qu'ils appartiennent au même ensemble, qu'ils ont le même destin et qu'ils doivent travailler dans la même direction, même s'ils sont des sensibilités ou des situations différentes. Unir les Français, c'est leur proposer un projet qui les dépasse les uns les autres. Si on s'attache à chaque catégorie, j'allais dire à chaque communauté, à chaque individu, en pensant qu'il faut agréger toutes ces revendications, toutes ces priorités et toutes ces aspirations, on ne donne plus le sens, la direction que l'on veut offrir au pays.

Vous êtes quand même optimiste pour l'avenir ?

Oui. Moi, je suis d'un principe d'optimisme. Je crois que malgré toutes les épreuves - et j'en ai traversé - toutes les difficultés, toutes les crises que l'on connaît, il y a un moment où la volonté humaine est capable, avec la démocratie, de nous sortir de nos difficultés et même de nous faire avancer. J'ai beaucoup réfléchi au rapport entre démocratie et dictature ou régime autoritaire. La démocratie gagne toujours à la fin, c'est toujours la démocratie, même face au terrorisme, qui a été capable de trouver les voies de sortie. Et donc, si on est ensemble, si on est capable de régler nos contradictions et de faire les choix les plus essentiels, la démocratie sortira renforcée.