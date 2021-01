"Il faut tenir bon, comme le disait souvent François Mitterrand"

On commémore ce 8 janvier 2021 les 25 ans de la mort de François Mitterrand. A cette occasion, Emmanuel Macron se rend à Jarnac, où l'ancien président de la République est enterré, où il est né et où il a grandi. François Hollande aussi sera là. L'ancien président socialiste se rend régulièrement en pèlerinage à Jarnac. Il était l'invité de France Bleu la Rochelle ce vendredi matin.

François Hollande reconnait que "l'image de l'ancien président socialiste est floue pour des générations nées dans les années 80-90. Mais il reste dans les livres d'histoire. Et pourtant, c'est par l'élection de François Mitterrand que la France a aboli la peine de mort, qu'il y a eu la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, l'euro."

Une leçon politique et humaine

Et pour François Hollande, on doit retenir de François Mitterrand une leçon politique, avec l'union, mais aussi une leçon humaine. "Il faut avoir de l’endurance, de l'obstination, de la ténacité. Il y a des épreuves dans la vie, on en traverse une collective. Ce qui va compter, c'est notre capacité à tenir bon. Tenir bon, c 'était le mot qu'il employait souvent. Et lui aussi avait eu des moments très difficiles. On pensait même qu'il ne pourrait plus être candidat... mais il a tenu bon." François Hollande qui a rappelé la découverte du cancer de l'ancien président socialiste, ne lui donnant que quelques courtes années à vivre.