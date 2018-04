L'ancien président de la République François Hollande est dans la Marne ce mercredi 18 avril pour dédicacer son livre "Les leçons du pouvoir". Invité par le conseiller départemental socialiste Rudy Namur, il doit aussi rencontrer des militants et visiter la ville.

Châlons-en-Champagne, France

L'ancien chef de l'Etat est de retour depuis plusieurs jours dans les journaux, sur les plateaux de télévision et sur les radios... et ce mercredi c'est bien à Châlons-en-Champagne qu'il vient dédicacer son livre. François Hollande vient ce mercredi 18 avril à la librairie du Mau pour son livre "Les leçons du pouvoir". L'ancien président de la République en profite pour rencontrer des élus et militants du Parti socialiste ainsi que des acteurs économiques du territoire.

Cette visite est une initiative de Rudy Namur, conseiller départemental PS et président du groupe socialiste à la mairie de Châlons. Châlons-en-Champagne où les électeurs avaient voté majoritairement pour lui à l'élection présidentielle de 2012. "ces électeurs n'ont pas disparu, ils sont pas rayés de la carte, et je suis convaincu que si la gauche leur propose un projet de justice sociale, ses électeurs reviendront vers la gauche socialiste...", explique Rudy Namur, qui compte notamment sur François Hollande pour remotiver les militants.

La séance de dédicaces est prévue de 18 h à 20 h à la librairie du Mau à Châlons-en-Champagne.