Le tour de France de François Hollande s'est arrêté à Alençon dans l'Orne ce Jeudi 28 Juin 2018. Et là comme ailleurs l'ancien président venu dédicacer son livre :"Les leçons du pouvoir" a fait librairie pleine avec plus de 250 personnes.

Alençon, France

Entamé à Tulle en Corrèze , le 14 avril 2018, le tour de France de l'ancien président de la république, François Hollande a fait halte dans la cité des Ducs. La cinquante et une ième ville où l'ex chef d'état est venu dédicacer son ouvrage "Les leçons du pouvoir". Une destination normande pour répondre à l'invitation de son ami , le député socialiste d'Alençon, Joaquim Pueyo.

C'est un ami qui m'a toujours apporté son soutien. Je me devais de venir à Alençon "

La dédicace de François Hollande au député PS d'Alençon Joaquim Pueyo. © Radio France - -Carole Louis -

A Alençon plus de 250 personnes ont fait la queue durant près de cinq heures pour faire dédicacer l'ouvrage de l'ex président français.

La librairie Le Passage a fait le plein de visiteurs © Radio France - - Carole Louis -

Depuis le lancement de son tour de France, François Hollande fait le plein. Le tirage de son livre "Les leçons du pouvoir" a été doublé à 140.000 exemplaires. Plus de 80.000 livres ont été vendus. Mais tous les visiteurs ne sont pas des lecteurs: on vient aussi et surtout voir l'ancien chef d'état. Il faut dire que François Hollande semble affectionner l'exercice : une boutade, un souvenir, il prends le temps avec chacun. Une reconquête des français aux allures de campagne politique? Non se défend celui qui pourtant ne manque pas de dresser le bilan de la France qu'il a laissé et celle qu'en fait son successeur.

C'est vraiment l'homme qui m'a séduit, il m'a ému"

Marjorie a fait le déplacement depuis le département voisin de la Mayenne pour faire dédicacer son livre et voir l'ancien président. Accompagnée de son fils Enzo âgé de quinze ans, elle était devant la librairie Le Passage une heure avant le rendez-vous prévu , dès 9 heures. Cette femme n'est pas militante socialiste mais elle tenait à voir ce président, accessible, dit t'elle.

Marjorie et son fils Enzo avec François Hollande. © Radio France - - Carole Louis -

Après Alençon où il est resté jusque vers quinze heures, François Hollande a pris la direction de Lisieux, dans le Calvados. Il conclura son tour de France le 6 juillet 2018 à Avignon.