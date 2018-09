Tulle, France

François Hollande l'a lui-même rappelé : il a participé à sa première fête de la rose en Corrèze en 1981, tout juste parachuté dans le département. Et la dernière fois c'était à Chamboulive en 2011 juste avant la primaire du PS, qui l'a porté à la candidature à l'Élysée. Beaucoup y ont vu un symbole car c'est aussi, et surtout, son premier vrai rendez-vous avec le Parti socialiste depuis son départ de la Présidence. Mais il ne faut pas en tirer de conclusion à entendre l'ancien chef de l’État. S'il est venu ici c'est par amitié et par fidélité à la Corrèze. "C'est chez moi ici" a-t-il dit à l'envi. Et de rappeler son parcours politique en Corrèze et les liens qui l'unissent à de nombreux socialistes corréziens

Il a encore des choses à dire" un militant

Et François Hollande se défend de vouloir rejouer un rôle de premier plan sur la scène politique. Face aux enjeux actuels il "essaie de détacher les questions de personnes" affirme-t-il. Les militants pourtant ne se privent pas de l'encourager à revenir plus. "Il est un figure tutélaire" rappelle Michel Jaulin. "Il a encore des choses à dire" assure un militant. Voire de grande choses à faire encore. Beaucoup de socialistes corréziens ne cachent plus qu'ils le verraient même repartir à la conquête de l’État. "Il le mérite" affirme René. François Hollande ne leur dit pas oui, mais pas non également. "Ça peut arriver, mais je ne leur dit rien" répond-il en souriant