François Hollande à Nancy pour parler de l'Europe à des lycéens

Nancy, France

Après une venue en juin dernier, à l'occasion d'une journée de dédicaces pour son livre "Les leçons du pouvoir", l'ancien chef de l'Etat, le socialiste François Hollande est attendu à nouveau à Nancy ce jeudi 28 février.

Pas de promotion cette fois-ci, mais "une rencontre pédagogique" avec des élèves du lycée Poincaré à Nancy. Deux classes de première avec lesquelles, le désormais président de la fondation "La France s'engage" va échanger sur l'Europe et les institutions européennes.

"Chers lycéens, et si je venais vous voir"? interpelle sur les réseaux sociaux François Hollande

François Hollande était ce mercredi 27 février déjà face à des lycéens de Vierzon dans le Cher. "Chers lycéens, si je venais vous voir ?" dit-il dans un message sur les réseaux sociaux. "L'idée m'est apparue nécessaire, quand je constate combien l'Europe est inconnue ou est incomprise" explique l'ancien président de la République. Il poursuit "J'ai été votre président pendant cinq ans, cela fait deux ans que je ne le suis plus, et je me suis posé cette simple question : comment être utile, comment faire partager mon expérience et répondre à toutes vos questions sur cet enjeu décisif finalement : quelle Europe voulons-vous, et est-il possible encore de la garder telle quelle est ? ".

Rencontre avec des jeunes engagés en Meurthe-et-Moselle

Dans l'après-midi, François Hollande rencontre également au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à Nancy une dizaine de jeunes engagés localement. Ils échangeront sur "l'engagement citoyen, l'innovation sociale et l'économie solidaire". Le conseil départemental précise qu'il est "l'un des départements pilotes en France pour la mise en œuvre du service civique volontaire". Il accueille l'antenne Grand Est de l'institut de l'engagement. Chaque année de 80 à 100 jeunes sont accueillis.