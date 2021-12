Il faut maintenant qu'Anne Hidalgo mette sur la table ses propositions juge François Hollande

"Affronter", c’est le titre du dernier livre de François Hollande, chez Stock. L'ancien président de la République le dédicacera ce mardi soir à la librairie l'Armitière de Rouen, sa ville natale. Il a auparavant accordé un entretien à France Bleu Normandie.

François Hollande vous dédiez ce livre à votre père décédé l’an dernier. « A mon père qui croyait avoir tout vu », n’avions pas les mêmes idées ni la même conception de la vie écrivez-vous. Il était plus décliniste que conservateur, plus catastrophiste que réactionnaire. C'est un peu le climat actuel ?

Oui mon père, qui a vécu très longtemps à Rouen, qui était médecin, avait toujours l'idée que le monde allait à sa perte et lui même était toujours dans des prophéties assez sinistres. Et c'est dans cette crise sanitaire qu'il n'avait pas vu venir qu'il est décédé. Oui, il y a une part d'inquiétude qui saisit une partie de notre pays. Je peux comprendre d'ailleurs, compte-tenu de cette épidémie qui n'en finit pas. Compte-tenu de ces rebondissements et compte tenu de cette absence de vision de notre avenir, c'est peut être ce qui explique à la fois le phénomène de de résignation, fatalisme et quelquefois aussi d'extrémisme.

Cette crise, dont nous ne sommes pas encore sortis, pensez vous qu'Emmanuel Macron et le gouvernement l'ont bien, moyennement bien ou pas bien géré ?

C'était une crise qui est tellement inédite, tellement mondiale, qu'il était difficile d'avoir des réponses mécaniques et donc dans toute cette épreuve. le gouvernement a sans doute commis des erreurs, mais moi, je pense que c'était tellement compliqué, difficile, que il faut soutenir dans ces moments là les pouvoirs publics parce- qu'ils sont face à des choix très compliqués. Il faut faire confiance à la science, ça été le cas et encore aujourd'hui si j'avais un avis à donner il faut vacciner le plus de monde possible, y compris les enfants, puisqu'on sait que maintenant, le virus passe par les plus jeunes d'entre nous.

Dans votre livre vous êtes sévère avec votre successeur à l'Elysée, Emmanuel Macron. A quoi croit-il vraiment? Je ne le sais toujours pas. Les Français n'ont plus. La cohérence n'est pas sa matrice principale. Vous n'avez pas jeté la rancune à la rivière?

Non, je n'ai pas de rancune. Je sais ce que c'est que la politique, la fidélité, la loyauté ne sont pas forcément des valeurs cardinales. Ce n'est pas là-dessus que je mets des points de critiques à l'égard d'Emmanuel Macron. C'est ce que vous avez rappelé. Dans une période longue, un quinquennat, il faut avoir une vision. Il faut avoir une ligne directrice, il faut avoir une cohérence et une constance. Mais on ne peut pas dire que ce soit forcément les caractéristiques de ce mandat. Et puis, il y a de l'injustice, des inégalités qui ont été creusées dès le départ et qui, malgré des mesures qui ont été prises, des mesures nécessaires pendant la crise sanitaire, ces inégalités se sont encore aggravées.

Vous dressez le portrait de nombreuses personnalités, dont une autre née à Rouen, le maire du Havre, Edouard Philippe. Vous lui reconnaissez des qualités tout en l'accusant d'ambiguïté. C'est à dire ?

J'ai tout à fait de la sympathie pour Edouard Philippe mais il est ambigu parce- qu'il est à droite, soutient Emmanuel Macron qui l'a nommé au gouvernement. Et puis en même temps, pour reprendre cette expression, il essaye de préparer l'après. Je dis un moment qu'il avait beaucoup de chance. Il a eu la chance d'être nommé premier ministre alors qu'il n'était pas connu et la chance d'être remercié alors même qu'il devenait populaire.

À quelques mois de l'élection présidentielle la gauche est encalminée dans ses divisions. Après avoir parlé de candidature lilliputienne vous avez torpillé la proposition de primaire d'Anne Hidalgo. La gauche a-t-elle encore une chance de l'emporter? Et à quelles conditions ?

Il faut avoir des propositions fortes, claires, crédibles auprès des Français. Ce qu'ils attendent aujourd'hui, ce n'est pas une procédure, même s'ils préféreraient sans doute, quand ils sont à gauche, qu'il y ait une candidature unique, mais on sait très qu'elle est très difficile à obtenir compte-tenu des différences. Ce qu'ils attendent c'est qu'il soit possible de leur préparer pour les années qui viennent un autre avenir que celui qui se dessine aussi bien à droite ou si Emmanuel Macron était reconduit. Ce qu'ils attendent c'est en matière de pouvoir d'achat, ce qu'il est possible de faire. Comment on peut faire cette mutation écologique liée au réchauffement climatique sans que cela ait des conséquences négatives sur les emplois. Comment on peut faire pour que l'éducation soit la vraie priorité?

Il faut qu'Anne Hidalgo mette maintenant sur la table ses propositions, son programme, le financement de ce programme pour qu'elle avance et qu'on ne soit pas, pendant un mois encore, en train de se dire mais qui va participer à la primaire? Comment elle va s'organiser ? Fin janvier ci cette primaire existe elle aura au moins le mérite de de clarification, j'espère. Si elle n'existe pas il y aura le même problème qu'aujourd'hui, il faut donc avancer.