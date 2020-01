François Hollande à Tulle : "affichez-vous socialistes, soyez socialistes"

Tulle, France

200 personnes ont assisté ce samedi aux vœux du parti socialiste de la Corrèze à Tulle, où comme chaque année François Hollande était présent. On est loin des grandes salles combles des folles années PS en Corrèze avant l'élection de François Hollande à l'Elysée. Le parti comptait alors 1100 adhérents dans le département. Il n'en a plus que 650. Et les militants usent parfois de méthode Coué pour y croire encore telle Agnès : "Ceux qui sont là c'est qu'ils y croient encore" dit-elle. Gonflée à bloc ? "Je n'irai pas jusque là" répond-elle.

Une fierté socialiste

Alors François Hollande à la tribune, après avoir longuement évoqué en particulier la crise sociale que l'on connaît depuis plus d'un mois, revêt les habits du rassembleur et du motivateur. Il a exhorté surtout les militants à ne pas se cacher en n'affichant pas son étiquette politique comme le fait LR ou la République en Marche précise l'ancien président de la République. "Vous avez fait le choix d'être socialistes, alors affichez-vous socialistes, soyez socialistes". Une harangue accueillie par de longs applaudissements.