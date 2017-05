François Hollande à Alençon, entre retour et tournée d'adieu

Pour l'une de ses dernières visites en région, François Hollande a choisi Alençon. Une venue dans la capitale de l'Orne où il a été notamment question de politique de la ville. Le Président s'est rendu sur le chantier du centre social Paul-Gauguin, dans le quartier de Perseigne.

"Restez auprès de nous car votre voix dans le futur comptera beaucoup". La voix teintée d'émotion, le député-maire Joachim Pueyo remet la médaille de la ville au Président de la République. C'est la 3e fois qu'un chef de l'Etat français se rend à l'hôtel de ville de la cité des Ducs. "C'est une très grande fierté de vous accueillir ici à Alençon. Comme vous, le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, était venu dans cette salle le 10 juin 1945 et le 10 août 1947. Comme vous, François Mitterrand, Président de la République, était venu ici le 23 juin 1987 après avoir inauguré le centre social Edith-Bonnem. Aujourd'hui, c'est vous qui par votre présence honorez notre ville. Soyez-en remercié", a ajouté le maire d'Alençon.

.@fhollande reçoit la médaille de la ville "Restez auprès de nous car votre voix ds le futur comptera bcp" (J. Pueyo) #Alençon pic.twitter.com/BhllxjxEYW — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) May 4, 2017

La campagne n'est jamais très loin

Un retour car François Hollande était déjà venu dans la cité des Ducs il y a un peu plus de 2 ans, le 27 avril 2015 pour visiter l'Epide, un établissement d'insertion. "J'avais donc fait la promesse à Joaquim de revenir à Alençon pour visiter l'ensemble de ses chantiers. Je n'imaginais pas qu'il y en avait autant. Et si j'avais dû être exhaustif m'aurait conduit à rester plusieurs jours, alors même que mon mandat se termine bientôt", ironise le locataire de l'Elysée. A 3 jours du second tour de la présidentielle, c'est donc une visite en forme de tournée d'adieu, tournée bilan pour le chef de l'Etat. Un des derniers contacts avec les Français dans le costume de Président.

"On va le regretter" : des Alençonnais émus de la venue du Président Hollande Copier

Tout a commencé par une visite du quartier de Perseigne, quartier qui fait l'objet d'une vaste opération de rénovation depuis 2008. Le Président s'est rendu sur le chantier du centre social Paul-Gauguin. Il a rencontré des acteurs du monde associatif et s'est même offert un bain de foule. François Hollande a ensuite visité la gare de bus et le parc de la Providence, avant de se rendre à l'hôtel de ville d'Alençon. François Hollande s'est également entretenu avec les parents de Julien Barbé, ce militaire tombé pour la France il y a quelques semaines au Mali. "Nous sommes fiers de votre fils", a confié le Président de la République.

"Je pense qu'on va le regretter"

Dans un discours de près d'une demi-heure, le chef de l'Etat a abordé plusieurs thèmes : la politique de la ville, la réforme territoriale, l'agriculture... et puis bien sûr, la présidentielle. François Hollande a fustigé "l'ignorance" de Marine Le Pen sur les questions économiques, estimant qu'elle la disqualifiait dans la course à l'Elysée et pointant le caractère "non seulement incohérent mais dangereux" de son projet politique.

.@fhollande aux parents du caporal chef Barbé, Alençonnais tué au Mali : "Nous sommes fiers de votre fils" #Alençon — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) May 4, 2017

Les premières personnes arrivent à l'hôtel de ville d'#Alençon pour la venue de @fhollande pic.twitter.com/ee0Rzz1NDS — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) May 4, 2017

Le salon de l'hôtel de ville est plein à craquer. Sur la place Foch, des dizaines d'Alençonnais sont venus voir le discours du chef de l'Etat sur écran géant. Des habitants émus et plutôt nostalgiques de voir le "Président normal" quitter l'Elysée. "Pour moi, il a fait ce qu'il devait faire, avec les moyens qu'il a eus. On peut pas dire que ça a été un mauvais président, il a fait des erreurs comme tout le monde", explique Eric. Gérard reste quant à lui "mitigé" : "il a fait beaucoup de promesses. Au niveau des Premiers ministres, je pense qu'il n'a pas été bien entouré". "Il voulait mettre la finance au pas et c'est finalement la finance qui l'a eu", ajoute Guy. "Je pense qu'on va le regretter", juge Raymond.