Tulle, France

François Hollande avait entamé sa recherche de maison à Tulle avant même la fin de son mandat présidentiel. Jusqu'à alors, il avait toujours voté à Tulle grâce à la location d'une partie de son ancienne permanence parlementaire, utilisée ensuite par ses successeurs socialistes. Il avait visité plusieurs biens mais sans trouver ce qu'il cherchait, une maison assez grande pour accueillir sa famille, dans Tulle car il souhaitait rester électeur tulliste. Il avait ensuite mis en sommeil sa recherche le temps de monter sa fondation et de trouver son logement parisien, ce qui est réglé depuis quelques semaines.

A cinq minutes du centre de Tulle

Il y avait urgence désormais car sans une résidence à Tulle François Hollande n'aurait pas pu y voter aux européennes de mai 2019 et aux prochaines municipales. Selon nos informations c'est en marge de sa venue le 23 septembre dernier à la fête de la rose du PS corrézien qu'il aurait visité à nouveau des biens. Et l'affaire aurait été signée devant notaire le week-end dernier. Il s'agirait d'une maison de ville à cinq minutes du centre de Tulle. Impossible d'en savoir plus.

L'entourage corrézien de François Hollande ne confirme rien. Mais Bernard Combes, le maire de Tulle, nous a précisé que l'ancien chef de l’État ferait une communication le 11 novembre à Tulle où il est attendu pour participer aux cérémonies de l'armistice.