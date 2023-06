François Hollande : "C'est par les moyens de la démocratie qu'on rétablira l'ordre"

L'ancien Président de la République François Hollande se rend dans la Manche au Château de Tocqueville ce vendredi 30 juin à l'occasion des "Conversations Tocqueville", rendez-vous international consacré aux réflexions sur l'état de la démocratie. Avant son arrivée dans le département, François Hollande a répondu aux questions de France Bleu Cotentin. Verbatim :

Sur les émeutes en France suite à la mort de Nahel

"Nous vivons une situation très grave. Il y a un mouvement général sans doute parti d'une émotion après la mort d'un jeune et qui devient la façon de crier sa colère en détruisant des bâtiments publics. Il y a une nécessité de renouer le dialogue, d'abord avec les élus. L'Etat doit faire ce geste de parler avec les élus des villes concernées, qui sont en première ligne. La moindre des choses est de commencer à parler avec eux. Il y a longtemps que les élus alertent sur des situations très difficiles, des associations qui n'en peuvent plus, des moyens qui ne sont pas apportés, mais ça n'excuse pas les comportements constatés actuellement. il faut rétablir l'ordre par les moyens qui sont ceux de la République."

A propos de l'Etat d'urgence et de la loi sur la légitime défense

"J'ai moi même utilisé l'Etat d'urgence dans un contexte très différent qui était celui du terrorisme. L'Etat d'urgence permet dans certaines circonstances de faire des réquisitions, d'assigner à résidence. Ca n'est pas la meilleure façon d'agir en ce moment. C'est très grave de laisser penser que c'est par des moyens extra-légaux qu'on arrive à rétablir l'ordre. Non, c'est par les moyens de la démocratie qui n'est pas impuissante, mais qui suppose de la fermeté nécessaire, et un dialogue indispensable.

La loi de 2017 a aligné le droit des policiers en légitime défense sur celui des gendarmes. Si ces règles avaient été respectées, il n'y aurait pas eu le drame de Nanterre. Ne cherchons pas le problème dans la loi. En revanche, il y a une doctrine du maintien de l'ordre, et il y a eu sans doute des consignes qui ont laissé penser qu'il y avait des interpellations qui pouvaient se faire avec des moyens exagérés. Je crois qu'il faut revenir sur les pratiques et les formations des policiers et gendarmes en première ligne plutôt que chercher à modifier la loi."

La démocratie

"L'Europe a montré de la cohésion et de l'unité face à la guerre en Ukraine. C'est déjà beaucoup car on aurait pu craindre qu'elle se divise. Elle a montré aussi de la solidarité avec l'Ukraine. Mais ça ne suffit pas. L'Europe n'a pas une défense au niveau de la menace qu'elle connaît et il faut que nous passions à une nouvelle étape de la construction européenne ; l'Europe de la défense. Elle doit se faire dans le cadre de l'Alliance atlantique, et que les pays européens fassent d'avantage en terme de dépense militaire. Si l'Europe n'a pas de défense, elle n'a pas d'autorité et de poids politique et se trouve dans une dépendance trop forte vis à vis des Etats-Unis.

La démocratie est menacée par les régimes autoritaires à l'extérieur de l'Union européenne, mais aussi de l'intérieur avec la montée d'un populisme d'extrême droite qui pense qu'il faut s'enfermer pour se protéger des menaces extérieures. On s'aperçoit que ça ne peut être la solution. Donc la démocratie doit se défendre à l'intérieur mais je suis inquiet aujourd'hui."

Sur la Gauche et Bernard Cazeneuve

"La création du mouvement "La Convention" est une bonne initiative mais qui ne peut se faire que dans le cadre d'un grand parti. L'initiative de Bernard Cazeneuve est utile mais doit s'élargir pour refonder une grande famille car si la gauche n'est pas en capacité de s'organiser, de proposer et de fournir une incarnation, il n'y aura pas de possibilité d'alternance dans notre pays. Bernard Cazeneuve a beaucoup de qualités qu'il a montré auprès de moi. Mais poser la question de sa candidature aujourd'hui sans régler la question préalable et fondatrice de ce que peut être une grande famille politique, c'est oublier que la politique, ça n'est pas qu'une incarnation.

Sur mon cas personnel, je suis très inquiet de la situation de la France et je considère que si nous voulons que la démocratie se restaure, et éviter le délitement du pays et son extrémisation, il faut reconstruire des idées et des familles politiques. Je vais m'y employer dans les prochains mois et les prochaines années."