François Hollande dans le Poitou !

L'ex-Président de la République François Hollande était de passage à Poitiers et Chasseneuil-du-Poitou ce vendredi. Au programme : visite d'un centre de formation et remise de l'insigne de l'ordre national du Mérite à un Poitevin.

"Mon rôle désormais, c'est de promouvoir l'innovation et l'insertion". L'ex-Président de la République veut se rendre utile. C'est ainsi que François Hollande s'est retrouvé à Poitiers ce vendredi, où il a d'abord visité le centre de formation Indigo. Cours de Français, formation en commerce, en hôtellerie... "Il a pris le temps de parler avec nous, de comprendre ce que l'on fait, raconte Myriam, visiblement touchée par la sollicitude de l'ancien chef de l'Etat.

"C'est fou tout ce que tu as accompli"

Après le centre de formation, direction Chasseneuil-du-Poitou, où le Président est attendu pour épingler un insigne de l'ordre national du Mérite sur la poitrine de Dominique Mimault, cadre au sein de l'association Diapasom, qui aide les jeunes sourds et muets en recherche d'emploi. Il y a de cela 25 ans, Dominique était dans la même situation, avant de trouver un emploi au sein de l'association. Pendant sept ans, ce père de trois enfants va alors suivre des cours du soir pour obtenir tous ses diplômes. Il gère aujourd'hui la comptabilité de l'association. "C'est fou tout ce que tu as accompli", lui lance Stéphan, son fils de 17 ans, du haut de l'estrade. "Mon père, c'est pas plus grande fierté", ajoute-t-il. François Hollande salue "un homme qui a fait l'effort d'aller au bout de ses capacités et au-delà".

Un exemple pour tous les sourds et les malentendants

Après les discours : les larmes de bonheur. Dominique est très touché d'avoir reçu cette récompense des mains de l'ex-chef de l'Etat : "C'était incroyable qu'il soit venu pour moi, quand il m'a remis la médaille, j'ai ressenti beaucoup d'émotion." Dominique souhaite que son expérience soit un exemple : "J'ai pris conscience de mon parcours, et je veux montrer que les sourds sont les égaux des entendants, je peux être un modèle."