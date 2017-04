François Hollande défend l'industrie à Avallon... et critique les candidats à la présidentielle

En visite à l'entreprise Pneu Laurent à Avallon, le président de la République a critiqué le protectionnisme économique. Et envoyé des piques à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et... Benoît Hamon, le candidat du parti socialiste.

9h. La visite de l'usine Pneu Laurent se fait au pas de course. Le temps, tout de même, de poser quelques questions aux salariés ("ça fait combien de temps que vous faites ce métier ?") et de serrer les mains. Puis François Hollande monte sur la tribune, devant plus de 200 salariés. Jean-Dominique Sénard, le président du groupe Michelin, à qui appartient Pneus Laurent, prend la parole en premier : "Votre visite honore une équipe qui se tient devant vous. 500 personnes qui se battent au quotidien."

Puis c'est au tour de François Hollande. Quelques flatteries avec une petite dose d'humour. "Vous, ici, vous êtes des industriels, qui font de l'écologie. Car vous permettez à un produit fabriqué chez Michelin, d'avoir - si je puis dire - 2 ou 3 mandats supplémentaires".

Ceux qui vous disent qu'il suffirait de fermer les frontières sont ceux qui ne connaissent rien à l'industrie - François Hollande

Avant de vanter son bilan auprès des salariés : pacte de responsabilité, CIC, compte personnel d'activité et même accords de Paris sur le climat. Tout y passe, y compris quelques piques envoyées à Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Marine Le Pen. "Ceux qui vous disent que l'industrie va disparaître sont souvent ceux qui n'ont jamais travaillé dans l'industrie. Ceux qui vous disent qu'il suffirait de fermer les frontières sont ceux qui ne connaissent rien à l'industrie."

Bain de foule et selfies

En quinze minutes, tout est dit. Un petit bain de foule, quelques selfies, les employés de Pneu Laurent sont plutôt conquis. "C'est une reconnaissance, explique cette salariée. On est fiers". "C'était très sympathique, renchérit ce collègue. On a pu faire quelques photos, c'était une bonne visite présidentielle".

Bain de foule et selfies pour François Hollande © Radio France - Adrien Toffolet

Une heure après son arrivée à Avallon, c'est déjà le départ pour celui qui vit ses derniers moments de président de la République. Emmanuel Macron était passé faire campagne dans l'Yonne il y a 3 semaines. La visite du chef de l'Etat sonnait comme un écho à celle du candidat d'En Marche.