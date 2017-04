François Hollande dénonce le "péril Mélenchon" et laisse deviner sa préférence pour Emmanuel Macron

A onze jours du premier tour de la Présidentielle, François Hollande sort de son silence et dénonce "le péril" Mélenchon, tout en faisant savoir qu'il appellera à voter en faveur d'un candidat entre les deux tours. Dans une interview au Point, il laisse deviner sa préférence pour Emmanuel Macron.

"Cette campagne sent mauvais" - François Hollande

"Il y a un péril face aux simplifications, face aux falsifications, qui fait que l'on regarde le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte", a-t-il lancé à l'adresse du leader de La France insoumise. "Cette campagne sent mauvais", aurait ainsi confié le président en privé, redoutant un second tour Marine Le Pen/Jean-Luc Mélenchon, selon Le Monde. Depuis des semaines, François Hollande ciblait ses attaques contre le camp des populistes et des extrémistes, visant principalement la candidate du Front national Marine Le Pen. A présent, la cible est donc bien plus large.

Un appel au vote entre les deux tours

A l'hebdomadaire Le Point, il confie aussi qu'il "appellera à voter pour un candidat" avant le second tour de la présidentielle. En privé, le président sortant assurait déjà que si la candidate du Front national Marine Le Pen se qualifiait pour le second tour de la présidentielle, il voterait pour son adversaire, quel qu'il soit. François Hollande n'entend en revanche donner aucune consigne de vote explicite pour le premier tour. "Aujourd'hui, il ne rendrait pas service en parlant, parce que toute l'argumentation de ceux qui contestent Macron c'est de dire que c'est Hollande bis", explique un de ses proches.

L'ascension d'Emmanuel Macron, un "concours de circonstances"

Tout juste, dit-il dans les colonnes du Point faire "confiance à l'intelligence des Français qui veulent qu'une action nouvelle se construise à partir de ce que j'ai fait", une définition qui va comme un gant au leader d'En Marche ! même s'il considère que son ascension est d'abord le fruit d'un "concours de circonstances". L'ancien conseiller et ex-ministre de François Hollande garde quant à lui soigneusement ses distances. "Je ne fais pas de décryptage. Je cherche le soutien de 51% des Français. Je ne vais pas faire l'exégèse des propos des uns et des autres", a éludé Emmanuel Macron mercredi lors d'un déplacement dans le sud-ouest, en réaction aux propos présidentiels.

La crainte d'un nouveau 21 avril

Le président, qui craint par dessus tout une réédition du 21 avril 2002 où Jean-Marie Le Pen avait accédé au deuxième tour en éliminant le socialiste Lionel Jospin, va continuer à battre la campagne. Cette semaine il sera jeudi dans l'Yonne puis dans les Deux-Sèvres, vendredi à Sochaux, et dimanche dans l'Aisne pour la commémoration de la bataille du Chemin des Dames.