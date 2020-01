François Hollande devant des jeunes à Tournon-sur-Rhône : « Engagez vous ! »

Tournon-sur-Rhône, France

Quelle personnalité vous a le plus impressionné dans les sommets internationaux ? À quoi ressemble le quotidien d'un président de la République ? Serez-vous candidat à la prochaine élection présidentielle ? François Hollande a répondu pendant une heure aux questions d'une centaine d'élèves ce vendredi 31 janvier.

Iran, quinquennat, présidentielle, les lycéens avaient préparé de nombreuses questions pour l'ancien président. © Radio France - François Breton

La rencontre avait lieu au ciné-théâtre de Tournon-sur-Rhône et regroupait plusieurs groupes d'élèves venus des différents collège et lycées publics de Tournon et Tain-l'Hermitage. Des élèves de première et terminale avaient préparé leurs questions pendant l'un de leurs cours. "On a sélectionné celles qui nous paraissaient les plus intéressantes" explique Zazie, élève au lycée Gabriel-Faure.

La jeune fille a tenu à poser la dernière question de la rencontre : "Monsieur le Président, comptez-vous être candidat à l'élection présidentielle si le Parti socialiste vous le demande et si l'engouement se fait sentir à gauche ?" François Hollande sourit et rigole : "Qui vous a fait poser cette question ? Je ne vais pas répondre parce que nous ne sommes pas tout seul."

L'ancien président de la République était en Ardèche pour participer aux vœux de la députée Michèle Rivasi.