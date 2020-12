François Hollande dialogue avec les lycéens à Confolens en Charente

François Hollande était jeudi en Charente pour rencontrer des lycéens à Confolens et Chasseneuil-sur-Bonnieure. L'ancien Président de la République vient de publier deux bandes dessinées sur la politique.

François Hollande répond aux questions des lycéens © Radio France - Pierre MARSAT

Au Lycée Emile-Roux de Confolens, devant un peu moins de 500 élèves, François Hollande est arrivé jeudi sous la pluie. Il a rencontré une quarantaine de jeunes élèves de Terminale, et la rencontre était diffusée en direct par vidéo dans trois autres salles de classe. Les lycéens avaient préparé des dizaines de questions, mais seulement une dizaine ont été évoqués. La préparation durait depuis septembre, sous la houlette du professeur d'histoire-géo, Vincent Mourgue. Les élèves ne savaient pas qui allait venir leur rendre visite ; ils savaient seulement qu'ils allaient rencontrer "un élu de la République".

La dédicace de François Hollande sur l'exemplaire du lycée © Radio France - Pierre MARSAT

Les questions, très pointues et argumentées, ont porté sur les élections, les réseaux sociaux, la loi récente sur la "sécurité globale", ou encore l'abstentionnisme et l'engagement associatif. Au terme d'une rencontre d'une heure, François Hollande a pris la direction de Chasseneuil-sur-Bonnieure, où il devait rencontrer des élèves d'un lycée professionnel. Avant de partir, l'ancien Président de la République a dédicacé l'exemplaire du lycée de "Leur Etat expliqué aux jeunes et aux moins jeunes".