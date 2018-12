François Hollande doit rencontrer des gilets jaunes à Montauban

Tarn-et-Garonne, France

L'endroit et l'heure seront tenus secrets, mais la Dépêche l'affirme : François Hollande va rencontrer des gilets jaunes ce vendredi à Montauban (Tarn-et-Garonne). L'ancien chef d'Etat a d'abord des rendez-vous formels en préfecture, puis dans une librairie de Montauban entre 15 heures et 18h30. François Hollande a déjà eu l'occasion d'échanger avec les gilets jaunes ce jeudi dans le village de Jean Ferrat en Ardèche.

A Antraigues #Ardèche, devant des gilets jaunes, François Hollande justifie sa politique, notamment le CICE pic.twitter.com/PTpAhSA254 — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) November 29, 2018

François Hollande critique Macron

Dans cet échange avec les gilets jaunes, François Hollande défend son bilan et ne ménage pas ses critiques envers son successeur à l'Elysée.

Comment serait sorti de cette crise s'il était au pouvoir? " Je ne l'aurais pas laissée se développer, j'aurais immédiatement proposé une négociation . Ensuite, j'aurais trouvé des solutions pour renvoyer un certain nombre de décisions pour permettre à la concertation de déboucher. Parce que si on augmente au 1er janvier les taxes, comment faire comprendre que la concertation va être utile et efficace et sincère. Et puis enfin, -mais ça c'est le choix de mon successeur, _jamais je n'aurais supprimé l'ISF._" renchérit François Hollande qui voit dans le mouvement des gilets jaunes " le signe d’une aspiration populaire à être regardés, entendus, compris. »

François Hollande rencontre des gilets jaunes à Antraigues #Ardèche : "il faut continuer à prendre la parole et faire que ça puisse déboucher". Il leur suggère de s'organiser pour discuter avec les pouvoirs publics pic.twitter.com/d48x0gW4RT — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) November 29, 2018

Emmanuel Macron n'apprécie pas

Des propos qui ont le don de faire bondir Emmanuel Macron qui n'a pas manqué de tacler François Hollande sans le citer. " J'entends souvent les voix qui parfois n'avaient pas même réussi à changer les choses, et qui sont sans doute plus à la racine de cette situation que nous vivons que le gouvernement qui est aux affaires depuis 18 mois. _Que voulez vous, le cynisme fait parti de la vie politique._" a lancé Emmanuel Macron au sommet du G20 à Buenos Aires devant la communauté française en Argentine.

Emmanuel Macron tacle François Hollande au sommet du G20 à Buenos Aires Copier

L'ancien président sera ce Vendredi à Montauban et ce Samedi à Albi (Tarn) , en dédicace à la librairie Transparence près de la place du Vigan de 10 heures à 13 heures, avant d'échanger en toute discrétion avec les militants socialistes à la fédération.