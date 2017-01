François Hollande en Corrèze : un grand moment de détente

François Hollande est en Corrèze pour deux jours. Avant les traditionnels vœux ce samedi à Tulle il a vendredi inauguré l'usine d'Eyrein Industrie et remis des décorations à la préfecture de Tulle. L'occasion de remarquer surtout que l'ambiance a changé.

"Il est détendu". Tout le monde le disait; tous les habitués de ces visites et cérémonies en Corrèze ont remarqué que quelque chose a changé. "Depuis qu'il a annoncé qu'il n'était pas candidat, on voit qu'il est libéré" remarque par exemple Jean-Louis Nesti, l'ancien président de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Eh oui ! Voilà ce qui a changé !

De l'humour, des bisous et des selfies

Surtout il prend le temps, ce qu'il faisait beaucoup moins depuis 5 ans. Il pose pour les photos avec qui le demande; il a un mot gentil pour chacun, et des accolades et des bises pour tout le monde. Et il s'amuse. Cela s'est vu dans son discours avant de remettre les médailles aux six récipiendaires du jour. Il a même plaisanté sur le fait qu'il ne serait plus président bientôt ! Et finalement on se croirait revenu au temps d'avant, quand il n'était que le député ou le président du Conseil général de la Corrèze. D'ailleurs lui-même se sentait sans doute chez lui ce vendredi soir en glissant dans son discours un "dans notre département".

Soutien aux éleveurs de la ferme des "mille veaux"

En marge de sa visite François Hollande a reçu une délégation des éleveurs du centre d'engraissement de Saint-Martial-le-Vieux ravagé par un incendie. Et comme la veille son premier ministre Bernard Cazeneuve, François Hollande leur apporte tout son soutien. Vous pouvez l'entendre ci-dessous