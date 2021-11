François Hollande invité de France Bleu Maine : "Je veux alerter les Français sur les enjeux qui arrivent"

François Hollande vient de publier un nouveau livre. Le titre : "Affronter". Dans cet ouvrage il fait un bilan souvent dur du quinquennat d'Emmanuel Macron et dresse le portrait parfois un peu caustique des candidats à la présidentielle mais il veut aussi adresser un message aux Français. "Nous allons vers une grande mutation, avec la hause des prix de l'énergie, et l'inflation qui repart. il y aura un grand changement dans nos modes de production et de consommation". Et selon lui, pour faire face à ces bouleversements, "il faudrait une vie politique plus structurée et aujourd'hui elle ne l'est pas. Selon lui, la gauche fait comme si elle avait déjà perdu cette élection.

La gauche pas prête

Sur la prochaine présidentielle, François Hollande regrette qu'à gauche, il y ait une dispersion des candidatures. La droite cherche son leader et son lui "Emmanuel Macron n'a rien construit en terme de parti et donc en terme de doctrine". Pour lui, "le PS a été très fort et il s'est à un moment effacé". Et aujourd'hui, "il y a un problème pour toute la gauche, car c'était le parti socialiste qui permettait d'avoir une gauche qui accédait au pouvoir". _Aujourd'hui,_"il y a cinq ou six candidats de gauche et personne ne veut laisser la place à l'autre. Et si c'est simplement pour savoir qui va faire sept ou qui va faire huit ou dix pour devenir demain sous-chef de l'opposition, ce n'est pas ce que les français attendent".

Une séance de dédicaces et un accueil républicain en mairie du Mans

Après sa séance de dédicace ce mercredi, à partir de 16h à la librairie Thuard au Mans, François Hollande sera reçu en mairie du Mans pour un accueil républicain. Une mairie dirigée par Stéphane Le Foll, qui a été le porte-parole de l'ancien président de la République et ministre de l'agriculture.

J'ai beaucoup d'amitié pour Stéphane Le Foll, c'est quelqu'un de loyal et de fidèle.

Pour François Hollande, Stéphane Le Foll est aussi l'un des rares à rappeler ce que la gauche et le PS ont fait en 40 ans. C'est lui aussi qui continue de dire qu'il faut un grand parti socialiste. Des compliments voire même des éloges, mais François Hollande n'a pas forcément soutenu la candidature du maire du Mans à la présidentielle face à Anne Hidalgo.

François Hollande vient dédicacer son livre "Affronter" au Mans. © Maxppp - Vincent Michel