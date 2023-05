François Hollande en soutien de villages de Drôme et d'Ardèche

François Hollande aime la France rurale. L'ancien président de la République passe la journée dans trois villages de Drôme et d'Ardèche. Leur point commun : l'ex-chef de l'Etat a soutenu des projets économiques dans chacune de ces communes à travers sa fondation "La France s'engage" . Précisément, il soutient les associations "comptoirs de campagne" et "villages vivants" dont l'action est d'installer de l'activité dans des communes.

C'est ainsi qu'une épicerie multiservices a pu ouvrir à Claveyson et qu'une autre est en construction à Charpey dans la Drôme tandis qu'une auberge-restaurant a ouvert à Boffres en Ardèche. "Je veux montrer que c'est possible de faire repartir de l'activité dans les villages et que cela peut être rentable" souligne François Hollande.

Bientôt une épicerie, un relais-colis et un bar à Charpey

À Charpey, commune de 1500 habitants, il n'y a plus de commerce depuis 2014. Neuf cafés et une épicerie ont fermé. Ce nouveau lieu qui est encore en travaux est donc une bénédiction pour le village. Au Comptoir des Campagnes, il y aura une épicerie en circuit court, un stock de gaz, un relais-colis, un cordonnier, un espace bar et Française des Jeux. Le lieu est encore en travaux et les premiers commerces doivent ouvrir à l'automne 2023.

La fondation la France s'engage de l'ancien Président de la République a apporté 200 000 euros à l'organisation Comptoir de Campagne.

Le Comptoir de Campagne de Claveyson : un lieu de convivialité

À Claveyson, l'épicerie Comptoir de Campagne est devenue un lieu incontournable du village depuis son ouverture il y a huit mois. Ici, les séniors se retrouvent autour d'un café et peuvent dans le même endroit, acheter leur pain et retirer un colis. Isabelle est une habitante de Claveyson : "ici, on se sent bien, avant je n'allais jamais boire un verre mais ici c'est différent. On peut se retrouver autour d'une table, boire un café et manger un croissant entre copines. Ce n'est pas comme les bars d'autrefois".

L'ancien président a pu aussi mesurer sa popularité, sollicité au passage pour des autographes.