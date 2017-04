François Hollande en visite demain, vendredi 7 avril en Haute-Saône

François Hollande sera bel et bien en visite en Haute-Saône vendredi 7 avril. Et pourtant, ce n'était pas prévu dans l'agenda officiel du président de la République. On connait désormais le programme de cette journée en Franche Comté.

Le président de la République sera en déplacement demain, vendredi 7 avril. François Hollande arrive en début d'après-midi en Haute-Saône. Depuis ce jeudi matin, les services de l'Elysée travaillent sur le programme et le dispositif de sécurité du président. Ce déplacement se fait dans le cadre d'un dispositif "vigipirate renforcé".

Alors voici le programme de François Hollande demain : le président visitera à 14h l’équipementier automobile Lisi Automotive sur le site de Melisey. Puis ensuite, rendez-vous à 15h30 pour la visite de la Chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp. Et pour finir, une visite à 16h15 de la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme. C'est un musée, un lieu de mémoire autour de l'esclavage des Noirs, situé au centre de la ville de Champagney en Haute-Saône. Un déplacement de dernière minute dans le département puisque l'agenda officiel de l'Elysée prévoyait demain un déplacement dans l'Ardèche.

François Hollande semble aimer la Franche Comté. Le président de la République était le 21 février dernier à Belfort. Il avait visité Général Electric. Il avait d'ailleurs confirmé la commande de 15 rames TGV à Alstom. En septembre 2015, François Hollande avait tenu un Conseil Interministériel à Vesoul sur la ruralité. Il avait aussi confirmé la construction d'une future maison d'arrêt à Lure. Et puis en 2013, le chef de l'Etat était venu dans le Doubs, aux salaisons d'Amiotte à Avoudrey et il avait également visité l'ENIL, l'Ecole Nationale d'Industrie Laitière de Mamirolle près de Besançon.