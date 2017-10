François Hollande est à Vieille-Brioude ce vendredi soir

A 18 h 30 dans la salle des fêtes de la commune, l'ancien chef de l'état remettra les insignes de l'ordre national du mérite à Michèle FAUCHER, une conseillère municipale d'opposition de la commune voisine Brioude.

Michèle Faucher avait obtenu l'ordre national du mérite, il y a maintenant un an, mais elle souhaitait dans un coin de sa tête que ce soit François Hollande et lui seul qui le lui remettre. Pas question de l’embêter avec ça, quand il était encore à l’Élysée, alors une fois revenu à la vie civile, elle n’a pas hésité une seconde et lui a envoyé un mail pour l’inviter. Michèle Faucher

Michèle Faucher très heureuse d'accueillir François Hollande Copier

On l'aura ces deux-là se connaissent bien, Michèle Faucher à un temps fait partie du bureau politique du PS et elle explique à qui veut l’entendre qu’elle a toujours voté pour lui.

François Hollande est quelqu'un de loyal, pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect. Michèle Faucher

Une fidélité comme ça, ça méritait sans doute récompense, l’ancien président n’a parait-il pas hésité une seconde et il a dit oui.

La cérémonie en tout cas ne sera pas publique.

Seuls les amis et les personnes invités à la cérémonie pourront s’approcher de François Hollande, la cérémonie se veut simple et sans chichi, et en tout cas bien loin d’un meeting, un style qui colle assez bien au leader socialiste aujourd’hui totalement dégagé de ses obligations politiques.