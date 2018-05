Mont-de-Marsan, France

Depuis mi-avril, François Hollande sillonne la France pour présenter son livre _Les leçons du pouvoir_, dans lequel il revient sur ses choix à l'Elysée, justifie ses réformes, défend son bilan et confie quelques doutes. Ce lundi, l'ex-président a fait halte au centre commercial du Grand Moun à Mont-de-Marsan pour une séance de dédicace.

Ceux qui patientent dans la file d'attente sont surtout des sympathisants de gauche, des électeurs de François Hollande qui n'ont pas été déçus durant son mandant, depuis 2012, comme ce couple qui habite Eauze, dans le Gers, Paul et Joëlle : "On l'a toujours soutenu et on continue à le soutenir, c'est ce qu'on est venu lui dire. Ce qu'on récolte maintenant, au niveau du chômage par exemple, c'est ce qu'il a construit pendant le quinquennat".

Reconnaissance tardive

Plusieurs retraités sont aussi venus remercier François Hollande pour le dispositif "départ anticipé après une carrière longue", qui permet à ceux qui ont commencé à travailler jeune de partir à la retraite avant l'âge légal. "J''ai commencé à travailler à 18 ans et demi et j'ai fini à 60 ans, et ça c'est grâce à vous", a confié Ginette à l'ex-chef de l'Etat.

"Je trouve dans ces séances de signature beaucoup de confirmation de mes choix et de gratitude à l'égard de réformes que nous avons pu engager", confirme François Hollande. Des signes de reconnaissance "qui ne font pas de mal", sourit-il.

C'est la première fois que l'ancien chef de l'Etat revient dans les Landes depuis son passage lors des obsèques d'Henri Emmanuelli en 2017. "J'avais prononcé son éloge funèbre en tant que président de la République. Sur le plan du souvenir, de l'émotion, c'était donc important que je revienne ici. C'est aussi un département dans lequel la gauche a toujours été forte. Il y a ici beaucoup de chaleur".

Le livre de François Hollande a été tiré à plus de 100.000 exemplaires. © Radio France - Maëlle Robert

Après Mont-de-Marsan, François Hollande a continué sa tournée à Bordeaux.