François Hollande face à 200 lycéens à Limoges, pour parler d’Europe

Limoges, France

C’était une proposition que François Hollande avait formulée courant février : aller à la rencontre des lycéens pour leur parler d’Europe. Une offre reprise à la volée par un élève du lycée Renoir de Limoges qui a écrit à l’ancien Président de la République pour une invitation concrétisée ce vendredi matin.

François Hollande a ainsi répondu durant près de deux heures aux questions de 200 élèves de Renoir mais aussi du lycée du Mas Jambost de Limoges et du lycée Paul Eluard de Saint-Junien. Une manière de donner plus de relief aux cours d'histoire-géo sur l´Union Européenne, qui ont précédé cette rencontre.

Brexit, Eutoscepticisme... L'ancien #Président de la république François Hollande se prête au jeu des questions réponses sur l'Europe, avec des élèves de 3 lycées de #Limoges et Saint-Junien. pic.twitter.com/RIBMXeDcpC — France Bleu Limousin (@FBLimousin) May 3, 2019

Au programme : pédagogie, petites blagues et selfies

Au-delà du thème de l'Europe, les lycéens ont aussi pu aborder quelques sujets d'actualité comme la crise des gilets jaunes, mais aussi les récentes élections législatives en Espagne, remportées par le parti socialiste. L'ancien président s'est dit bluffé par leur aplomb et le sérieux avec lequel ils se sont préparés. "Vous êtes très forts" a notamment lancé François Hollande qui a ponctué ses réponses de blagues et d'anecdotes tirées de sa propre expérience, notamment sur la relation du couple franco-allemand. Il a aussi répondu à une question plus personnelle sur la difficulté de concilier sa vie privée et sa fonction de président de la République. Cette liberté de ton a fait mouche auprès des élèves, comme Kenza qui reconnait volontiers qu'elle et ses camarades ne s'étaient pas forcement beaucoup intéressés à l'Europe jusque là.

Il parle naturellement, il fait des blagues donc franchement c'était intéressant, c'était cool ! - Kenza, une lycéenne

Lors de sa rencontre avec des élèves de trois lycées de Limoges et Saint-Junien, François Hollande a aussi pu mesurer qu'il avait une belle cote de popularité auprès de ces jeunes. © Radio France - Nathalie Col

Les enseignants impliqués saluent également la démarche de l'ancien président, qui apporte une véritable plus-value et une approche complémentaire aux notions abordées en classe. "Jusque là, je faisais venir plutôt un député européen, mais un ancien président c'est exceptionnel. _Pour les élèves je pense que ce sera une expérience beaucoup plus marquante que le cours que j'ai pu faire sur l'Europe"témoigne ainsi Christelle Merlier, professeur d'histoire-géographie au lycée Paul Eluard, à Saint-Junien. Un avis partagé par son collègue du lycée Renoir, Antoine Foulletier : "Quand François Hollande raconte ses anecdotes ça donne une dimension plus réelle et ça permet aux élèves de voir l'histoire en direct et de mieux comprendre._" Une rencontre dont les lycéens et les professeurs garderont aussi des photos souvenirs, puisque l'ancien président s'est ensuite longuement prêté au jeu des photos de groupe et des selfies !

Après les questions-réponses, François Hollande a posé pour des photos de groupe... © Radio France - Nathalie Col

J'ai été prof, à Science-Po, avant d'être député - François Hollande

Très à l'aise face aux lycéens, François Hollande rappelle pour sa part qu'il a été enseignant avant sa carrière politique. Et s'il revient vers les jeunes, il assure que ce n'est pas pour continuer à occuper la scène politico-médiatique, mais pour "partager [son] expérience " et faire profiter des "leçons" de son quinquennat à la jeune génération, afin de développer sa "culture démocratique."