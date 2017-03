François Hollande a fait vivre la Corrèze des présidents une dernière fois à Meymac

François Hollande était hier à Meymac en Haute-Corrèze pour inaugurer l'usine Martin Dow. Sa dernière visite officielle en tant que président de la République. Et du coup, le dernier acte de la Corrèze des présidents

François Hollande avait promis de venir inaugurer l'usine Martin Dow avant de quitter l’Élysée. Il faut dire qu'il a certes en coulisse beaucoup aidé à ce que le groupe pakistanais puisse reprendre le site. C'est lui qui notamment a pu faire changer le zonage administratif de Meymac ouvrant par là droit à de meilleures aides de l’État. Il a aussi accéléré le processus d'autorisations administratives pour que le laboratoire pharmaceutique puisse au plus tôt démarrer la production. Et il a d'ailleurs ce jeudi précisé que tout serait réglé dans les prochains jours.

"Un gage de qualité et de performance"

Cette visite présidentielle a surtout été beaucoup appréciée des élus locaux qui avaient bataillé dur pour trouver ce repreneur pakistanais. La présence du chef de l’État au moment où la production va enfin redémarrer dans l'usine a donc été considérée comme de bon augure. Et plus encore par les 27 salariés tous présents hier. "Ça montre l'engagement de l’État dans son outil industriel et notamment celui-ci de Haute-Corrèze. C'est un gage de qualité et de performance" selon Jean-Romain Arias, qui a connu les trois propriétaires du site.

La Corrèze des présidents

Il y avait cependant du symbole hier. Cette usine que François Hollande relance avant de quitter sa fonction avait été créée grâce à Jacques Chirac. Et François Hollande n'a d'ailleurs pas manqué de le remarquer lui-même.

Mais ce symbole c'est aussi celui d'une fin puisque c'était hier la dernière visite officielle de François Hollande en Corrèze en tant que président de la République. Hier c'était donc aussi la Corrèze des présidents qui se montrait une dernière fois.