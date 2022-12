François Hollande : « La gauche qui veut interdire la Corrida n’est pas ma gauche »

Il vient de publier Bouleversements , un essai dans lequel il analyse les 10 dernières années qui viennent de s’écouler et qui ont, selon lui, changé durablement et profondément la face du monde. François Hollande est attendu, ce vendredi après-midi, à Nîmes, pour une séance dédicaces à la librairie Goyard, à Nîmes.

ⓘ Publicité

L’ancien président de la République arrive donc dans la ville la plus taurine de France, une semaine après un débat à l’Assemblée sur l’interdiction de la Corrida, portée par Aymeric Caron. Un député de la Nupes, coalition de gauche. Côté de l’échiquier politique où se situe l’ex-chef de l’État. « La gauche qui veut interdire la Corrida, n’est pas ma gauche, tient-il à préciser, avant d’embrayer : Est-ce que c’est le sujet qui doit être porté à l’Assemblée ? Cela appartient à monsieur Caron. Ce n’est pas la gauche qui produit ça, en tout cas pas la gauche que je défends. Je vous l’ai dit, la gauche a comme principe de lutter contre les inégalités, de faire que nous puissions avoir les politiques appropriées. »

« Ce n’est pas d’occuper le terrain sur les barbecues, la Corrida ou savoir si l’on va chez Hanouna ou pas chez Hanouna. » François Hollande, ancien président de la République

La retraite à 65 ans, « très injuste »

L’ancien président de la République est aussi revenu sur la réforme des retraites que prépare le gouvernement d’Élisabeth Borne. La première ministre a confirmé, ce vendredi matin au journal Le Parisien , que l’âge de départ à la retraite allait bien être progressivement repoussé pour atteindre 65 ans, en 2031. Une décision « très injuste », selon François Hollande. « J’ai fait moi-même, comme président de la République, une réforme des retraites qui a consisté à allonger la durée de cotisation et non pas reporter l’âge légal. Il y a une différence majeure. Quand le report de l’âge légal se produit, ceux qui ont travaillé longtemps sont obligés d’attendre, non plus 62 ans, mais 63, 64, 65 ans, c’est très injuste. En revanche, si vous faites un allongement de la durée de cotisation, ce que j’ai produit, de la durée de cotisation, eh bien, finalement, c’est tout le monde qui travaille plus longtemps, même ceux qui ont commencé tôt arrêtent plus tôt. »re

loading