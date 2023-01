François Hollande mobilise les troupes en Corrèze avant le Congrès du PS

Les militants et sympathisants ont ensuite partagé la traditionnelle galette des rois.

Une centaine de sympathisants et militants se sont déplacés pour écouter le discours de François Hollande, dans la salle des fêtes de Laguenne-sur-Avalouze, près de Tulle, en Corrèze. Jean, le béret entre les mains, est attentif. Il en est convaincu : lui et ses camarades ont un rôle à jouer dans le futur du PS. "C'est le rôle des militants qui pèse au PS. On n'a pas la culture du chef" assure ce militant.

ⓘ Publicité

La reconstruction du parti par la base

Paul Roche, le premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste en Corrèze est du même avis. "Je sais qu'il y a un vivier important d'expériences et de talents ici en Corrèze. Des maires, des conseillers municipaux, des militants et des sympathisants qui sont en capacité de faire des propositions et de faire en sorte qu'on puisse relever la tête" affirme l'homme politique.

Avec ou sans la NUPES ?

La reconstruction du parti sera au cœur du prochain congrès, fin janvier, qui élira le futur chef du PS. C'est d'ailleurs aussi pour ça que François Hollande s'est déplacé en Corrèze, pour mobiliser les militants. "L'avenir du Parti Socialiste, il va se déterminer pour les prochaines années, dans quelques jours. C'est le rôle d'un Congrès : clarifier une orientation. Même si je ne me mêle pas des affaires du Parti Socialiste, je pense qu'il est à un moment crucial de son existence" estime l'ancien président. La position de François Hollande est claire, il l'a déjà dit : il est contre une alliance avec la NUPES et donc, contre la réélection de l'actuel Premier Secrétaire du parti, Olivier Faure.

Muriel est une militante fidèle, mais elle se pose des questions "Est ce qu'ils auront cette volonté de nous écouter ? Nous, on fait partie de la base et c'est notre base qui construira le futur" s'interroge-t-elle. Réponse le 27, 28 et 29 janvier à Marseille.