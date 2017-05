François Hollande préside son dernier Conseil des ministres ce mercredi, avant un ultime discours en tant que Président

François Hollande préside ce mercredi son dernier Conseil des ministres avec le gouvernement au complet. Il présidera ensuite les commémorations de l'abolition de l'esclavage aux côtés du président élu Emmanuel Macron. François Hollande donnera son dernier discours officiel en tant que Président.

François Hollande préside ce mercredi son ultime Conseil des ministres avec le gouvernement au grand complet, quatre jours avant de remettre dimanche les clés de l'Elysée à son successeur Emmanuel Macron.

Pas de cérémonie particulière, mais un bilan de l'action gouvernementale

A 9H30, les 17 ministres et 20 secrétaires d'Etat du gouvernement sortant se retrouveront une dernière fois aux côtés du chef de l'Etat et de son Premier ministre Bernard Cazeneuve. Aucune cérémonie particulière n'est prévue pour ce dernier rendez-vous de l'exécutif, qui tombe le jour anniversaire de l'élection du premier président socialiste de la Ve République François Mitterrand. Tout devrait se dérouler de façon "très naturelle et simple", assure l'entourage de François Hollande. Mais le président de la République aura "sans doute à cœur de s'exprimer plus longuement qu'habituellement pour faire le bilan de l'action menée depuis cinq ans, et remercier les membres du gouvernement pour le travail accompli". Sans doute délivrera-t-il aussi un message à l'adresse de son successeur, avant de lui passer définitivement le flambeau dimanche. François Hollande se sera auparavant entretenu avec Bernard Cazeneuve avant de présider un conseil restreint de défense devenu habituel tous les mercredis.

Les commémorations de l'abolition de l'esclavage avec Emmanuel Macron

Il se rendra ensuite au Jardin du Luxembourg pour les commémorations de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, auxquelles assistera également Emmanuel Macron. Ce sera cette fois le dernier discours officiel du président de la République, souligne l'Elysée. Jeudi, le chef de l'Etat enchaînera les réunions de travail pour boucler les derniers dossiers et préparer la transmission du pouvoir. Vendredi, il recevra l'ensemble du personnel de l'Elysée, qui, depuis des jours, s'emploie à faire place nette au nouveau locataire des lieux.