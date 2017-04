François Hollande à PSA Sochaux ce vendredi : le programme dévoilé

François Hollande revient PSA à Sochaux ce vendredi. Il était venu en septembre 2011 en tant que candidat à la présidentielle. Mais c'est la première fois qu'il vient en tant que président de la République. C'est d'ailleurs la première fois que PSA Sochaux reçoit un président en exercice.

Une semaine seulement après son déplacement en Haute-Saône, François Hollande est de retour en Franche-Comté. Le président de la République doit d'abord se rendre à l'usine Bourgeois à Besançon, sous-traitant automobile spécialisé dans la découpe de Tôle. Il ira ensuite à l'usine PSA de Sochaux, où il était déjà venu, mais en tant que candidat à la présidentielle en septembre 2011. Pour PSA la visite peut être qualifiée d'historique puisque c'est la première fois que l'usine du Doubs reçoit un président en exercice.

Une organisation casse-tête pour la direction

François Hollande doit arriver à 14h30 pour une visite d'une heure et demi. Il va visiter certains ateliers. La 3008 sera mise en avant, sans oublier la 308. Le Président prononcera ensuite un discours devant plus d'une centaine de salariés sélectionnés par la direction. Les invitations sont nominatives et la liste sera préalablement validée par l'Elysée. Les représentants syndicaux sont aussi conviés, un par syndicat. On ne sait pas encore s'il y aura un temps d'échange avec les syndicats.

Pour la direction de PSA, l'organisation est loin d'être simple. Elle a été prévenue seulement ce lundi, à 4 jours du déplacement. L'usine travaille par exemple sur un prototype ultraconfidentiel, que la direction doit donc mettre entièrement à l'abri des regards indiscrets en quelques jours seulement.

Un visite emblématique pour François Hollande

A trois semaines et demi de la fin de son quinquennat, ce déplacement est aussi l'occasion pour François Hollande de faire un bilan. PSA est l'un des dossiers emblématiques de son mandat. En 2014, pour sauver une entreprise au bord de la faillite, l'Etat est entré au capital, avant d'annoncer la revente de ses parts le 27 mars dernier. PSA a enregistré un bénéfice net d'1,7 milliard d'euros en 2016.