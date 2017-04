François Hollande à Sochaux : "Il y a cinq ans, on s'interrogeait sur l'avenir de PSA"

François Hollande a visité l'usine PSA de Sochaux ce vendredi après-midi, une première pour un président en exercice. Le Président est venu défendre son action et notamment l'entrée de l'Etat dans le capital du groupe PSA.

Ce vendredi à Sochaux, François Hollande est venu dire "sa fierté" aux salariés de PSA. Il a visité les ateliers de la 3008, puis rencontré les jeunes embauchés, avant de prononcer un discours devant 200 salariés. "Nous avons bien travaillé et nous avons bien servi notre pays", a conclu le président de la République. Une semaine après sa visite en Haute-Saône, François Hollande, premier président en exercice à visiter le site de Sochaux a surtout souhaité rappeler son action et vanter son bilan.

A Sochaux, le président @fhollande s'est exprimé sur le site du @GroupePSA. Voir la vidéo : https://t.co/RWFVsheq0w — Élysée (@Elysee) April 14, 2017

"J'étais venu il y a un peu plus de cinq ans, j'étais alors candidat (…). Il y a cinq ans, quand j'étais venu ici, il y avait un contexte lourd. L'industrie automobile connaissait de grandes difficultés (…). On vendait moins de voitures. On s'interrogeait même sur l'avenir de PSA. Cinq ans plus tard, que s'est-il passé? Une nouvelle direction (…) Il y a eu un accord entre salariés et la direction. L'Etat a été sollicité (…). J'ai décidé que l'Etat prendrait une part au capital excatement égale à celle de l'actionnaire chinois pour être sûr de garder l'indépendance nécessaire pour une grande entreprise comme PSA."

A LIRE AUSSI - Hollande visite un sous-traitant automobile à Besançon : "une entreprise familiale mais mondiale"

Arrivée des 150 ouvriers de PSA Sochaux qui vont suivre le discours de François Hollande pic.twitter.com/OGkNMuwVay — France Bleu Belfort (@bleubelfort) April 14, 2017