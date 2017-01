François Hollande va parler santé à Poitiers

François Hollande sera à Poitiers jeudi. Le chef de l'état sera accompagné de Marisol Touraine, ministre de la santé et Thierry Mandon, secrétaire d'état chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il va passer toute la journée dans la ville pour parler santé.

L'invitation au chef de l'Etat a été lancée fin décembre par le député maire PS de Poitiers,Alain Claeys et c'est donc en pleine primaire de la gauche et à quelques mois de la présidentielle que le président Hollande passe une journée à Poitiers.

Discours devant plusieurs centaines d'invités

La visite du chef de l'Etat va débuter à la maison de santé des Couronneries aux environs de 10h. Et elle se terminera au relais Georges Charbonnier en centre ville à 16h30 pour évoquer l'accès aux soins des plus démunis. Entre temps, la délégation présidentielle se rendra au CHU de Poitiers avec un temps fort : l'inauguration du Centre cardio vasculaire du CHU le midi devant plusieurs centaines d'invités. François Hollande y prononcera un discours. Il déjeunera sur place au CHU en comité plus restreint.

Quel avenir pour la conférence de santé ?

Autre temps fort : l'après midi en mairie de Poitiers où se tiendra la conférence de santé. Une deuxième conférence de santé puisqu'il y a quasiment un an jour pour jour, Manuel Valls, alors premier ministre et Marisol Touraine, déjà ministre, avait présenté une feuille de route aux professionnels.

Toutes les facettes publics privés de ce domaine, cher aux français seront évoqués. mais quel poids pour ces discours avec un président qui ne sera plus aux manettes dans quelques semaines ?

Peu de perturbations annoncées

A noter que la ville assure qu'il n'y aura pas de déviation et de perturbations dans le trafic des bus même si le cortège présidentiel sera amené à se déplacer en ville jeudi. Seul le parking devant la maison de santé des Couronneries sera interdit de stationnement et fermé dès mercredi soir. Jeudi matin c'est la rue du Mouton jusqu'à la place Montierneuf qui sera interdite de circulation et de stationnement.