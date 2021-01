À Tours, François Hollande appelle à plus de décentralisation pour mieux lutter contre la Covid-19

France Bleu Touraine : Monsieur le Président, vous venez en Touraine voir les réalisations des Compagnons-bâtisseurs que votre fondation a aidées. En quoi participent-ils à la lutte contre le mal-logement?

François Hollande : C'est une association que la fondation "la France s'engage" a labellisée il y a trois ans. Grâce au soutien que nous avons pu lui apporter, cette association réhabilite des logements, notamment pour des familles modestes mais elle a aussi pu mettre en place un service de maintenance, d'outillage, de réparation et des bus qui circulent en région Centre-Val de Loire et à Tours en particulier. C'est une bonne façon d'aider des ménages à faire des travaux eux-même, avec des artisans, et à disposer d'un appui humain puisqu'il y a des services civiques qui se dévouent pour cette initiative.

F.B.T : Le mal-logement, ça a d'ailleurs été un des combats de votre quinquennat.

F.H : Oui. Le mal-logement, ce sont d'abord des personnes qui peinent à trouver un logement. Ça a été toute la question des sans-abris qu'il a fallu accueillir dans un certain nombre d'hébergements d'urgence. Mais c'est aussi beaucoup de familles qui peinent à avoir un logement aux normes thermiques ou sanitaires. Ça a été une obligation que je me suis fixé et on a pu ainsi rénover de nombreux logements et assurer un soutien pour lutter contre les passoires énergétiques.

F.B.T : A ce propos, le plan de relance consacre près de trois milliards d'euros à la rénovation énergétique, même si il faut souligner que c'est principalement celle des bâtiments publics. Il y a également deux milliards alloués à la fameuse Prime Rénov' pour aider les particuliers. On peut d'ailleurs remplir son dossier depuis hier. Cette enveloppe est suffisante selon vous?

F.H : Il faut d'abord qu'elle soit dépensée. Souvent, on annonce des chiffres et on s'aperçoit plusieurs mois après que les sommes n'ont pas été effectivement dépensées. Ça a pu arriver pour d'autres gouvernements. Ce qui m'importe, au-delà des annonces, c'est la mise en œuvre. Il y a eu une première tentative de cette prime pour la rénovation des logements il y a quelques mois mais c'était tellement compliqué et strict quant aux conditions que finalement très peu de personnes ont pu y accéder. Maintenant, il y a une ouverture plus large. Ça permet aussi à des ménages qui ne sont pas forcément les plus défavorisés d'y accéder mais, là-aussi, si on met un certain nombre de critères on multiplie les obstacles et finalement ça ne s'applique pas. Ce que je pense être l'objectif prioritaire, c'est le nombre de logements rénovés, quelles que soit les familles. Ensuite, il faut, bien sûr, donner davantage à ceux qui en ont le plus besoin, mais d'abord, il faut mettre en œuvre ces dispositions et ce que je crains, c'est que par des phénomènes de lenteurs administratives, de complexité, ces milliards-là ne se traduisent pas dans la réalité.

F.B.T : Parlons de l'actualité liée à la Covid-19. Il y a beaucoup de critiques sur la lenteur de la vaccination en France. Faites-vous partie de ceux qui estiment que ça ne va pas assez vite?

F.H : Je pense qu'il faut être réservé sur les critiques car c'est extrêmement difficile d'appréhender cette question. C'est vrai qu'il y a du retard mais je pense qu'il y a un problème plus général, qui ne date pas d'aujourd'hui : la centralisation. L’État veut tout faire, tout décider, tout écrire. Les élus locaux qui pourraient être tout à fait disponibles, notamment pour la campagne de vaccination, sont trop souvent mis à l'écart alors que cette mobilisation locale permettrait d'atteindre l'objectif.

F.B.T : Pourtant, il y a aussi les Agences régionales de santé. L'Etat est présent au niveau local.

F.H : Heureusement. L’État fait son travail mais il faut aussi que ses efforts soient démultipliés. On ne peut pas simplement vacciner dans les hôpitaux ou avec les médecins, le gouvernement a fini par le comprendre. Il faut aussi des centres de vaccination ouverts dans tous les départements, que les villes puissent s'y investir et qu'on puisse passer à une autre étape. Les critiques sont nécessaires dans le débat public mais ce qu'il faut c'est qu'on conjugue tous nos efforts et qu'on sorte de cette crise. On ne sortira de cette crise qu'avec un haut niveau de vaccination.

F.B.T : Durant votre quinquennat, vous avez aussi connu des crises. Dans ces périodes-là, la gestion d'un pays ne peut pas être parfaite.

F.H : Non, quand il y a une épreuve comme celle-là, même si beaucoup revient sur le président de la République et le gouvernement, nous ne pouvons en sortir que si nous mobilisons tout le pays. C'est ce que nous avons fait pendant la période de lutte contre le terrorisme. Le pays a fait bloc et j'avais veillé à ce qu'il y ait une unité, une cohésion nationale et à ce qu'on évite de nous diviser sur cette question si importante qu'est l'islamisme. Nous devions absolument faire partager ces orientations. Évidemment, aujourd'hui, la crise est d'une autre nature, avec un virus mondial. Le Président et le gouvernement doivent prendre des décisions quelquefois douloureuses mais ils doivent faire partager ces décisions par un effort de pédagogie et avec les forces vives : les élus locaux, la majorité, l'opposition, les syndicats, les associations, les grands mouvements...Il faut que tout le pays puisse être partie prenante de cette lutte contre le virus.

F.B.T : Tours, pour l'homme de gauche que vous êtes, ça résonne forcément. Ça résonne dans l'histoire de la gauche car on fêtait il y a quelques jours le centenaire du congrès de la S.F.I.O en 1920, la séparation entre les socialistes et les communistes. 100 ans plus tard, la division est toujours là avec l'avènement des écologistes et de la France Insoumise. Est-ce que ça vous inquiète?

F.H : Oui. La gauche a toujours été divisée. Vous rappeliez 1920, la séparation entre les socialistes, minoritaires à ce moment-là, et les communistes qui étaient les plus forts. Ça a duré pendant des années, jusqu'à l'union de la gauche voulue par François Mitterrand et d'autres. Mais même l'union de la gauche était un combat. Si on veut que chaque sensibilité existe, il faut une force motrice, c'est-à-dire une personnalité avec un grand parti qui puisse emmener les autres. C'est ce que j'avais pu faire en 2012 pour devenir Président de la République. Aujourd'hui, c'est plus difficile car le PS est plus faible, les écologistes ont des revendications et la France Insoumise n'est pas du tout dans une culture de gouvernement compatible avec les écologistes et les socialistes. Il faut donc que la force la plus nécessaire, audacieuse, crédible et compatible avec les écologistes puisse devenir celle qui incarne l'espoir. Quelle perspective, quelle société voulons-nous? C'est à partir d'un projet que l'on fait basculer, à un moment, une partie de l'opinion.

F.B.T : Le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, vous a adressé une petite pique, ce week-end. Il vous demande d'arrêter de tirer en permanence sur votre camp. Que lui répondez-vous?

F.H : Demander que mon camp soit plus fort, c'est quand même un service à lui rendre. Si je m'exprime pour demander que le parti que j'ai dirigé pendant 11 ans soit plus fort. Olivier Faure était d'ailleurs un de mes collaborateurs, si je n'avais pas cette ambition-là, ce serait ça ne pas servir mon camp. Demander à ce qu'il soit plus présent, plus audacieux, plus crédible, c'est ça qui peut amener beaucoup d'électeurs qui ont voté socialiste à refaire ce choix.

F.B.T : Ça veut dire que c'est vous l'avenir de la gauche, François Hollande?

F.H : Non. Je pense que l'avenir ne dépend pas simplement d'une ou de plusieurs personnes. Des talents il y en a beaucoup. Tout dépend de la dynamique qui peut être créée. Une élection présidentielle, ce n'est pas juste une personne contre une autre. C'est quelle idée? Quel projet? Comment allons-nous sortir de cette crise? Comment allons-nous faire la transition écologique et économique? Il y a suffisamment de matière pour la gauche qui a vu ses propositions confortées car dans cette crise on n'a pas fait simplement confiance au marché et aux forces libérales. On a dit qu'il fallait plus d’État. Que les services publics jouent leur jeu. Qu'il fallait plus de justice sociale et de décentralisation. D'une certaine façon, c'est le programme de la gauche qui a été ainsi validé.