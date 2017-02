Le chef de l'Etat est attendu à Rennes dans le quartier Maurepas pour signer le Nouveau programme national de renouvellement urbain.

François Hollande visite aujourd'hui la Bretagne. Le chef de l'Etat est à Brest, mais aussi à Rennes. Le Président de la République est attendu dans le quartier Maurepas pour parler rénovation urbaine. Un quartier construit dans les années 60 et aujourd'hui en plein chantier, avec notamment l'arrivée du métro, qui permettra de "désenclaver" cette partie de la ville. 400 millions d'euros sont investis sur 10 ans pour transformer Maurepas. C'est l'une des 200 opérations prioritaires de rénovation en France. François Hollande signera à 11h à Maurepas le Nouveau programme national de renouvellement urbain. Il n'était plus venu dans la capitale bretonne depuis 4 ans et demi et sa visite au salon agricole du Space en 2012.

France Bleu Armorique suit la visite du chef de l'Etat ce matin. Et en début de semaine, nous sommes allés sur le marché square de Gast pour écouter les habitants.