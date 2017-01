François Hollande visite des entreprises vosgiennes vendredi

Les filières industrielles bois et textile mises en avant ce vendredi 20 janvier dans les Vosges avec la visite du Président de la République. François Hollande est attendu à Châtenois, Epinal et Gérardmer.

La visite présidentielle ce vendredi 20 janvier dans les Vosges est désormais confirmée officiellement. François Hollande poursuit ses visites dans les départements français, et vient ici valoriser le travail d'entreprises lorraines dans les deux secteurs du bois et du textile, deux savoir-faire vosgiens.

Le Président de la République visitera les ateliers de la société WM 88 à Châtenois. Le fabricant de meubles de cuisines, de salles de bain et de dressings en kit pour les grandes surfaces de bricolage emploie près de 150 personnes. Autour de la filière bois, François Hollande prévoit de faire encore un arrêt à l'ENSTIB d'Epinal, l'Ecole Nationale Supérieure des Technologies et des Industries du Bois.Le dernier rendez-vous de la journée de vendredi est prévu à Gérardmer à l'usine textile Garnier-Thiébaut. La société conçoit et tisse des collections de linge de maison haute gamme pour la restauration et l'hôtellerie. Une première usine a été créée en 1870 dans les Vosges, labellisée "Entreprise du patrimoine vivant" depuis 2006.