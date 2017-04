Hollande visite un sous-traitant automobile à Besançon : "une entreprise familiale mais mondiale"

François Hollande était une nouvelle fois en Franche-Comté ce vendredi. Pour sa deuxième visite en l'espace d'une semaine, le président de la République s'est notamment rendu dans l'entreprise de métallurgie r.bourgeois, sous-traitant automobile à Besançon qui exporte 70% de sa production.

François Hollande aime décidément bien la Franche-Comté et son industrie en particulier. Une semaine seulement après sa visite en Haute-Saône, notamment chez Lisi Automotive (équipementier automobile à Melisey), le Président de la République était déjà de retour en terre franc-comtoise, ce vendredi. Dans le Doubs, précisément.

Avant de se rendre sur le site de PSA à Sochaux, François Hollande a passé une petite heure à Besançon, ce midi, dans les ateliers de la société familiale r.bourgeois, sous-traitant automobile spécialisé dans la découpe de tôle.

Les salariés sont les premiers à passer le dispositif de sécurité en amont de la visite présidentielle. © Radio France - Juliette Buchez

Près de 300 salariés sur les 400 de l'entreprise ont fait le déplacement pour assister au discours de François Hollande. © Radio France - Juliette Buchez

Un groupe familial mais mondial aussi, c’est important » - François Hollande

Après avoir rapidement visité une partie des immenses ateliers de l’entreprise bisontine, le chef de l’Etat -- encadré par un important dispositif de sécurité -- a prononcé un discours d’une quinzaine de minutes devant environ 300 des 400 salariés de r.bourgeois, en appuyant particulièrement sur l’aspect exportation de la société fondée 1929 et toujours gérée aujourd’hui par les petits-fils de Raymond Bourgeois : « Vous êtes un groupe familial, mais vous êtes mondial ! Vous exportez 60 à 70% de votre production, a rappelé François Hollande. Alors imaginons, si on se fermait par rapport au monde -- comme certains nous y encouragent ici ou ailleurs – si on ne fabriquait que pour nous, nous ne pourrions pas assurer ici de débouchés des productions que vous mettez en œuvre à Besançon… Voilà pourquoi nous sommes fiers d’être ici dans une entreprise familiale à taille mondiale » !

Le discours de François Hollande deavant les salariés bisontins de r.bourgeois, le 14 avril 2017 © Radio France - Juliette Buchez

En déplacement à Besançon, le président @fhollande a prononcé un discours à l’entreprise R. Bourgeois. La vidéo : https://t.co/tvroDO6s5F — Élysée (@Elysee) April 14, 2017

François Hollande enchaîne les selfies avec les salariés bisontins de r.bourgeois

La très grande majorité des salariés de r.bourgeois présents disent avoir apprécié cette visite présidentielle dans leur entreprise. « Une fierté et une reconnaissance du travail qu’on accomplit. C’est sur sa route [pour aller sur le site PSA de Sochaux], il s’arrête chez nous : c’est positif », estiment par exemple Gilles et Thierry. Certains, comme Boussad, qui « attaque [sa] 34e année dans l’entreprise » ont même eu le privilège de côtoyer le Président d’un peu plus près : « il est arrivé dans notre local mécanique et il est allé directement vers nous, avenant, ils nous a serré la main, c’était super sympa ! J’aurai un beau souvenir d’avoir vu le Président dans mon entreprise et en plus le Président encore en activité ! ça c’est un truc grandiose ».

Pour finir traditionnelle séance photo avec les salariés à #Besançon François Hollande se rend ensuite à PSA Sochaux pic.twitter.com/NMp7EMfsJo — France Bleu Besançon (@bleubesancon) April 14, 2017

François Hollande -- dont le mandat à l'Elysée se terminera le 8 mai, au lendemain du second tour de la Présidentielle 2017 -- s’est ensuite plié durant plusieurs minutes au jeu des selfies avec de très nombreux salariés bisontins de r.bourgeois, avant de reprendre la route en direction du site PSA de Sochaux.