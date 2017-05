François Hollande a voté à Tulle pour le second tour, et s'est offert une grande virée

Cela ressemblait fort à une tournée d'adieu. Après avoir voté une dernière fois à Tulle en tant que président de la République, François Hollande a fait un grand tour des bureaux de vote et rendu visite à quelques amis.

François Hollande aura au total fait une halte dans huit bureaux de vote ce dimanche, en plus du sien salle Marie-Laurent à Tulle, où il a voté à 10h le matin. Il s'est rendu dans tous les autres bureaux de la ville puis dans quatre bureaux de communes proches, Laguenne, Chameyrat, Saint-Hilaire-Peyroux et Saint-Mexant. A chaque fois il a pris le temps de saluer tout le monde. Il a aussi beaucoup sacrifié au rituel des photos et selfies. Ses fans, certes pas toujours très nombreux, l'ont chaleureusement applaudi. "L'histoire et le temps le jugeront" commente Christian, certain que justement ce jugement futur sera élogieux.

La tournée des amis

François Hollande a aussi fait quelques haltes pour saluer des amis. La plus importante fut celle chez Jean Viacroze. L'ancien déporté du 9 juin 1944 connaît le chef de l'Etat depuis trente ans. Et il ne se gêne pas pour lui dire ce qu'il pense. "Je lui ai dit qu'il aurait dû être président encore, qu'il a eu tort de partir. Car maintenant ça va être pire". François Hollande est allé saluer ensuite les joueurs du Sporting Club Tulliste avant de déjeuner comme il le faisait souvent autrefois au restaurant La Taverne. Il s'est régalé d'une tête de veau. Une tradition "présidentielle" très ancrée en Corrèze !

"Je suis Corrézien"

Mais pour François Hollande cette virée n'est absolument pas une tournée d'adieu. "Je suis Corrézien et je serai ici en Corrèze autant qu'il me plaira et il me plait d'être en Corrèze". Voire d'y habiter ? Le président ne répond pas vraiment. Mais ne l'exclut pas non plus. Et avant d'y habiter peut-être pour de bon, François Hollande reviendra souvent. Déjà trois dates sont sures : le 9 juin pour les commémorations du martyre de Tulle et les 11 et 18 pour voter aux législatives.