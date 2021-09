François Jolivet : "Les caméras n'empêchent pas le passage à l'acte"

Très présent pour commenter l'actualité sur les réseaux sociaux, François Jolivet fait partie des députés de la majorité qui anime les plateaux-télé notamment des chaines d'actualités en continu. Présent dans le débat public, donc ,le député de la 1ere circonscription de l'Indre affirme cependant qu'il n'est, pour l'instant, pas encore candidat à sa propre succession : "Je n'ai pas encore pris ma décision. C'est un parcours long. Il n'y a pas de précipitation là dedans. Je suis un député sortant, mais je pense que - en tous les cas - mes votes seront défendus. " conclut-il.

Mais cela ne veut pas dire que François Jolivet se défie de l'action de la majorité, au contraire. Si Emmanuel Macron se représente "Je ferai campagne pour le président de la République" affirme le parlementaire pour lequel le bilan du mandat est à mettre en avant, surtout compte-tenu des crises traversées, insiste le député.

Avoir plus de concertation sur l'insécurité à Châteauroux

Sur les dossiers locaux, François Jolivet est revenu sur le décès de Maxime, ce jeune homme de 25 ans, mort des suites de violents coups reçus d'un adolescent de 17 ans en plein centre-ville de Châteauroux en juillet dernier. A ce sujet, le député de l'Indre n'est pas tendre avec le maire Gil Avérous qu'il accuse de "nier les réalités". La hache de guerre n'est manifestement pas enterrée entre les deux élus sur ce sujet puisque François Jolivet assure ne pas avoir "compris la position si violente de Gil Avérous sur ce sujet."

Le député insiste : selon lui les caméras de surveillance ne suffisent pas : "La caméra, c'est fait pour trouver un auteur, mais ça n'empêche pas le passage à l'acte. [...] Mon combat, c'est de dire que faire de la sécurité n'est pas que l'affaire de la police, qu'elle soit nationale ou municipale, pas plus d'ailleurs que de la justice. C'est une chaîne globale et je trouve que la police et la justice sont toujours victimes d'insuffisances de beaucoup d'acteurs publics." rejoignant d'ailleurs sur ce dossier Gil Avérous qui soulignait lors de son dernier passage à France Bleu Berry que la prévention de ce type de drame ne passait pas uniquement par la police et la justice.

Mais François Jolivet aurait aimé plus de concertation "On est un petit département, tout le monde peut se parler [...] Ce que je dis simplement, c'est qu'on a un meurtrier de 17 ans, qui, apparemment, avait un CV assez long. On pourrait peut être se demander ce qui s'est passé dans sa vie. Et savoir si tous les acteurs publics ont été au rendez vous ; et savoir si les parents avaient une capacité éducative ; s'ils ne l'avaient pas, pourquoi est ce qu'il n'a pas été enlevé à ses parents ? C'est un tout. Et moi, ce que je demandais - très gentiment, et très simplement - c'était de se dire : Est ce qu'on pourrait réunir les acteurs pour faire un retour sur expérience sur cet événement ?"