François Jolivet veut poursuivre sa mission comme député de l'Indre

Le député sortant de la première circonscription de l'Indre, François Jolivet, a officialisé il y a quelques jours sa candidature. Il brigue un second mandat sous l'étiquette LREM et défend son bilan.

"En 5 ans de mandat, et malgré le confinement, j'ai fait plus de 200.000 km, c'est vous dire si je suis un député qui va à la rencontre des habitants !" s'exclame François Jolivet. Le député LREM sortant de la première circonscription de l'Indre a officialisé sa candidature et a été investit par Renaissance -le nouveau nom de LREM- début mai.

"Parce que je ne voulais pas que l'Indre donne un député au mouvement NUPES ou au RN. C'est pour cela que j'espère gagner" glisse le candidat qui tient à défendre son bilan. "Je n'ai pas été un député absent. J'ai sillonné le territoire, j'ai reçu beaucoup dans ma permanence et me suis déplacé chez ceux qui ne pouvaient pas venir. J'ai entendu beaucoup de joie et des colères. Je veux continuer à travailler pour répondre à ces colères".

Lutter contre la fracture territoriale

A son actif, le député brandit son intervention pour obtenir des postes de policiers à Châteauroux, "même si ca n'a pas été la même réussite avec les gendarmes..." reconnait-il. Il souligne aussi sa fierté "d'avoir rapporté 20 millions d'euros pour la fibre dans le département" et d'avoir fait voter un amendement pour que les orphelins des soignants du Covid soient pupilles de la République. "J'ai aussi rendu possible la révision du procès Mis et Thiennot" souligne François Jolivet.

Mais il reste des choses à faire. "Nous avons supprimé le numerus closus. Mais il faut attendre 10 ans pour voir les effets"... soit deux mandats de député. François Jolivet veut aussi mettre l'accent sur le maillage territoriale en matière de services publics. "J'ai essayé de porter la voix de l'Indre à Paris et non de rapporter celle de Paris dans l'Indre. On n'a pas tout fait bien mais je pense que l'Indre n'a pas été écarté des réussites".

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin.

