François Mitterrand : "il est toujours une référence" souligne un ancien élu socialiste qui vit en Mayenne

La plupart des Français s'en souviennent encore. 20 heures, le 10 mai 1981, le visage de François Mitterrand apparaît sur les écrans de télévision. Il est élu Président de la République. La gauche au pouvoir pour la première fois sous la Vème République.

Ce lundi, la gauche commémore le 40ème anniversaire de l'accession au pouvoir du socialiste.

"C'est un homme qui a marqué l'histoire contemporaine de la France"

Un homme qui a marqué l'histoire contemporaine du pays souligne Roland Nadaus. Cet ancien élu socialiste, un ami de Michel Rocard, l'ennemi de Mitterrand au PS, passe sa retraite à Saint-Aignan-de-Couptrain dans le Nord-Mayenne : "ce que j'entends autour de moi, des proches ou pas, c'est que les trois noms importants de Président qui reviennent le plus c'est De Gaulle, Chirac et Mitterrand. On peut dire ce qu'on veut de lui mais il reste un homme politique de valeur. Les progrès sociaux, sous son ère, ce sont des choses qui sont toujours d'actualité".

Une époque marquée également par une virulente opposition, au sein même du PS, entre François Mitterrand et Michel Rocard. Les deux hommes se détestaient. Une haine qui a atteint son paroxysme quand le premier a nommé le second Premier ministre en 1988. Roland Nadaus fut le témoin de cette bataille que Mitterrand a finalement gagnée : "un jour, on demande à Mitterrand qui il voyait pour succéder à Mauroy à Matignon et il avait répondu Delors, Fabius, son chien et Rocard, son chien avant Rocard. Vous voyez le niveau de haine. Il l'a humilié".