Législatives en Haute-Garonne : François Piquemal en héros de la NUPES

Accueilli en rock star au QG des Insoumis, François Piquemal est donc élu comme député à l'Assemblée Nationale. Dans les quartiers du Mirail, d'Esquirol ou encore Saint-Cyprien, les électeurs de la quatrième circonscription de Haute-Garonne en ont décidé ainsi.

Le candidat LFI pour la NUPES et conseiller municipal à Toulouse avait une longueur d'avance puisque François Piquemal avait obtenu 46,54% des voix au premier tour contre 23,59% pour la candidate LREM Marie-Claire Constans.

Ce professeur d'histoire-géo au Mirail s'impose très largement - à plus de 59% des voix - sur son adversaire. "C'est une victoire collective, celle des militants et des militantes avant tout qui depuis des mois font une campagne marathon. On a aujourd'hui en plus l'élan de la NUPES" savoure François Piquemal.

"La victoire est nette et on vient de ramener la coupe à la maison si on peut dire, après cinq ans de mandat d'un député fantôme, et c'est inhabituel ici". Mickaël Nogal, le député sortant En Marche, ne se représentait pas.