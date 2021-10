Visite d'Anne Hidalgo à Chenôve : François Rebsamen s'explique sur son absence

Anne Hidalgo, la maire de Paris, candidate socialiste à l'élection présidentielle était en visite à Chenôve ce jeudi 28 octobre .

Soutenue par le maire socialiste Thierry Falconnet, elle a échangé avec des habitants du quartier des Valendons sur le thème des salaires et du pouvoir d'achat.

Quelques heures avant , c'est dans le bureau de François Rebsamen, le maire de Dijon, qu'Anne Hidalgo était reçue. Une rencontre républicaine loin des micros et des caméras.

Elle chemine dans son coin, peut-être qu'on se retrouvera, on verra, on en est pas là - François Rebsamen

Le maire de Dijon a donc longuement discuté avec Anne Hidalgo : "moi je suis un social démocrate, européen, qui défend la sociale écologie. Elle, elle chemine dans son coin, peut-être qu'on se retrouvera, on verra, on en est pas là pour le moment. Moi, je veux voir les propositions, je n'avance que sur des propositions".

François Rebsamen qui se fend ensuite d'un petit tacle : "les propositions, j'aime bien quand elles ont été travaillées en commun avant et donc là, il y a certaines propositions dans lesquelles je ne me reconnais pas pour le moment".

L'appel du pied d'Anne Hidalgo

La candidate socialiste à la présidentielle est restée très vague sur cette rencontre et sur ce qu'elle a dit à François Rebsamen.

Interpellée sur le sujet lors de sa visite à Chenôve ce jeudi, elle répond : "Avec François Rebsamen, il y a un lien d'amitié historique et on a un échange. Je le dis, François Rebsamen est profondément social démocrate et on a besoin de lui. C'est sa famille, sa famille historique, sa famille de coeur. C'est important, c'est quelqu'un qui a une expérience, une histoire, qui a aussi des choses à dire et je comprends sa liberté".

Enfin, à la question "Etes vous encore membre du Parti socialiste?", François Rebsamen répond que oui, plus que jamais.

"Je suis socialiste depuis tellement longtemps, personne ne pourra me retirer l'étiquette, même s'il le voulait".