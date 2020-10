François Rebsamen, le maire de Dijon, est positif au Covid-19

Comme on pouvait le craindre, quelques jours après sa première adjointe décelée positive Covid-19, c'est maintenant le maire de Dijon, François Rebsamen qui est contaminé. L'élu l'annonce ce lundi matin sur sa page Facebook.

Le virus n'en finit pas de progresser en Côte-d'Or et au sein du conseil municipal de Dijon. Après la première adjointe Nathalie Koenders la semaine dernière, c'est au tour du maire Dijon, François Rebsamen d'annoncer qu'il est positif Covid-19. L'élu est asymptomatique et annonce respecter les consignes sanitaires. Il s'est mis à l'isolement et travaillera donc en visio conférence jusqu'à nouvel ordre.