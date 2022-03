François Rebsamen : "je suis un homme de gauche qui vote Macron"

Le maire de Dijon, François Rebsamen était l'invité du 6/9 de France Bleu Bourgogne ce jeudi. L'occasion de parler avec lui de l'accueil des réfugiés ukrainiens à Dijon et de son ralliement à Emmanuel Macron à un mois de l'élection présidentielle.

France Bleu Bourgogne : les premiers réfugiés ukrainiens arrivent à Dijon, comment on va les accueillir ?

François Rebsamen : les premiers réfugiés sont arrivés la nuit dernière. C'est une famille avec une petite fille qui a une cheville cassée, donc il faut aussi la soigner. Nous pouvons les accueillir au foyer Abrioux et on recense actuellement les appartements vides qui existent dans les dans les HLM de la ville. J'ai pensé aussi que nous avons des structures comme le Centre de rencontres internationales, qui dispose de chambres avec tous les moyens, salles de bains, etc. Donc, on peut les accueillir aussi là. On est en train de faire ce travail de recensement et s'il le faut, on fera encore plus d'efforts parce qu'on a cette solidarité au cœur et je le ressens par les courriers que je reçois, c'est très touchant.

Il faut aussi accompagner les réfugiés, y compris psychologiquement. Il faut être à leurs côtés. Il y a du traumatisme chez ces gens qui arrivent ou penser en fuyant les bombes, en abandonnant leur vie.

La ville va aussi voter un budget pour aider l'Ukraine ?

Bien sûr, on va voter au prochain conseil municipal une subvention de 100 000 euros. On ne peut pas débloquer de l'argent sans qu'il soit voté par le conseil municipal. Donc, au prochain conseil municipal et dans une dizaine de jours, on va voter une aide de 100 000 euros. Et puis, à la métropole, trois jours plus tard, on va voter aussi une aide de 100 000 euros. C'est une aide importante que nous apportons. Nous avons eu avant hier une réunion avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et l'Etat a créé un fonds sur lequel nous allons verser la moitié de cette somme. On pourra suivre à quoi sert l'argent des habitants de la ville

Vous avez annoncé votre soutien à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle, on entend dire que c'est parce que vous voulez redevenir ministre ?

On évoque beaucoup de choses pour moi. Je peux vous dire que je n'ai rien demandé personnellement et que je ne demande rien. Je suis aujourd'hui persuadé que le candidat le plus compétent dans une période de guerre en Europe, le candidat qui est un chef d'État, c'est Emmanuel Macron. Je ne rejoins pas En Marche, je suis socialiste. Je suis un homme de gauche qui vote Macron. Aujourd'hui, quand vous regardez la liste des candidats, vous n'avez pas de doute. Personnellement je n'en n'ai pas en tout cas.

La candidate socialiste Anne Hidalgo n'a pas le niveau ?

Cen'est pas qu'elle n'a pas le niveau. Le Parti socialiste l'a, c'est un peu cru comme expression, mais l'a bien plombée. Excusez moi de parler aussi crûment, mais comment voulez-vous qu'elle puisse être crédible alors qu'elle n'a pas de programme et qu'elle a commencé de manière erratique sa campagne qu'elle n'incarne pas? Moi, je la respecte, mais le parti n'a pas travaillé. Ça se traduit dans les résultats, dans les sondages tels qu'on les voit aujourd'hui.

Vous ne craignez pas d'être exclu du PS ?

Avant, il y avait des socialistes qui soutenaient Arnaud Montebourg, d'autres qui soutenaient Christiane Taubira. Ils n'ont pas été exclus et moi, personne va me retirer mon étiquette de socialiste. Je suis adhérent de ma section, je paye ma cotisation et vu que la Fédération et la section n'ont plus rien à voir avec le National, je n'ai pas grand chose à faire des décisions du parti qui ne sait plus faire qu'une chose : exclure ses meilleurs militants.

Récemment, vous avez déclaré François Rebsamen, que vous prendriez part à la reconstruction du Parti socialiste après l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi concrètement ?

Ça m'intéresse, car aujourd'hui, on voit bien qu'en termes de propositions, la démocratie, la social-démocratie, elle est en panne et il faut reconstruire une formation politique. Il faut rassembler, avoir une volonté non pas d'exclure, mais de rassembler des républicains, de rassembler des gens qui portent les mêmes idées à partir d'un programme. C'est ce que nous avons fait à Dijon. À Dijon, on élabore un programme, les socialistes élaborent un programme. Et puis ceux qui s'y reconnaissent et qui veulent le modifier à la marge nous rejoignent. C'est le cas avec le MoDem, par exemple. Et on gère cette ville plutôt bien, tous ensemble.