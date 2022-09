En déplacement en Dordogne, le député La France Insoumise, François Ruffin s'exprime sur l'affaire Quatennens

Le coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens s'est mis en retrait de sa fonction ce dimanche 18 septembre. Il a reconnu de violentes "disputes" et une "gifle" à l'encontre de son épouse. Celle ci avait déposé une main courante, révélée par Le Canard enchaîné. Cette affaire divise le parti.

"D'abord, les violences au sein du couple sont intolérables, quelques soient les conflits qui existent et j'apporte mon soutien aux femmes victimes partout en France et dans le monde. Maintenant je prends acte des excuses d'Adrien, de son retrait et je pense que de toute façon il va se mettre en retrait de la vie politique pendant un certain moment. Ensuite on verra bien."

