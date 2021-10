François Ruffin à Grenoble : "Depuis la crise Covid, pas grand-chose a changé sur les métiers dits essentiels"

Ce sont des métiers qui, selon lui, ont été les oubliées de la crise sanitaire, estime François Ruffin. Le député LFI de la Somme a donc consacré son dernier documentaire à ces métiers majoritairement féminins : auxiliaires de vie, aides à domicile, femmes de ménage... Il sera à Grenoble ce samedi 9 octobre pour le présenter et animer un débat au cinéma Le Club.

Le documentaire "Debout les femmes" sera projeté en avant-première au cinéma Le Club, à 19h30 (complet) et à 20h15, suivi d'un débat avec François Ruffin. Il sera aussi diffusé ce samedi soir au Mélies à Grenoble, à 20h30, suivi d'un débat avec le réalisateur Gilles Perret.

Qu'est ce qui vous a poussé à filmer ces femmes, à vous intéressez à ces métiers ? Je précise que vous avez commencé ce film avant la crise sanitaire...

Ça fait depuis le milieu des années 2000 que je m'intéresse un peu aux assistantes maternelles ou aux animatrices périscolaires ou aux aides à domicile. Et là, quand j'ai entamé la mission parlementaire pour l'Assemblée nationale, j'ai appelé mon copain Gilles Perret et je lui ai dit "Il y a peut être quelque chose à faire pour le cinéma" parce qu'on va pouvoir filmer à la fois "le dedans" et "le dehors", recueillir les voix, les vies, les visages de ces femmes aux métiers durs et essentiels et ramener ça à l'intérieur de l'Assemblée nationale et voir comment tou ce travail est malaxé, digéré et bien souvent rejeté par les députés. Donc, ça me permettait de poser une question sociale - comment on fait pour que ces femmes vivent mieux de leur métier ? - et une question démocratique : comment ça se fait qu'on est aussi mal représentés ?

Ces métiers ont été mis en lumière par la crise sanitaire. Le monde d'après promettait d'être différent du monde d'avant, de mieux rémunérer ces métiers. Mais au fond, qu'est ce qui a changé pour elles ?

C'est vrai qu'il y avait dans le cœur de la crise un engagement d'Emmanuel Macron. Il disait "Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal". Un an et demi après, c'est un espèce de leitmotiv, parce qu'il faut s'en rappeler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le film va servir de corde de rappel aussi. Il n'y a pas grand chose qui a changé. À l'Assemblée nationale, on a gagné le 13ème mois pour les agents d'entretien, mais dans le reste du pays, rien n'a bougé. Sur les assistantes maternelles, pas davantage, les animatrices périscolaires non plus. Il y a eu un petit mieux sur les auxiliaires de vie, mais c'est très, très ténu. Au moins, on a gagné pour elles la prime Covid alors qu'elle devait en être exclues.

Maintenant, ce que je veux pour tous ces métiers-là, c'est le travail en tournée, éviter les journées avec un petit bout de contrat le matin, un petit bout de contrat le midi, un petit bout de contrat le soir. Il faut que ce soit par exemple une équipe le matin de 7h à 14h, une équipe l'après midi de 14h à 21 heures. Avec un double avantage : elles pourraient passer de temps partiel à temps plein, donc de salaire partiel à salaire plein. Elles seraient toutes alors au moins au SMIC parce que aujourd'hui, elles gagnent 600, 700, 800 euros, alors qu'on dit qu'elles sont essentielles... Et puis ensuite, elles pourraient avoir une vie familiale à côté, une vie sociale et pas avoir du boulot du matin au soir par petits bouts.

Vous avez tenté de le faire avec votre proposition de loi, qui a été rejetée. C'est ce que montre aussi ce film. D'ailleurs, vous êtes deux hommes à porter cette proposition de loi au fond. Est ce qu'une femme ne l'aurait pas mieux portée ?

Moi, je crois que j'ai bien fait mon boulot. Si En Marche avait placé avec moi une femme, c'est avec plaisir que j'aurais fait ça. Maintenant, vous savez, je m'intéresse aux questions populaires depuis des décennies et pourtant, je ne suis pas de milieu populaire. Je m'intéresse à des métiers de femmes, ça fait longtemps aussi, alors que je ne suis pas une femme. Je pense qu'il faut un peu dépasser qui on est pour aller vers l'intérêt général. C'est ce que j'essaye de faire dans la durée. Et vous savez, la présidente de la commission où ma proposition de loi est rejetée, c'est une femme. Il n'y a pas de garantie que ça aille toujours dans le bon sens non plus.

À plusieurs reprises, vous dites dans ce film, à ces femme "il faut vous mobiliser". On a vu pas mal de mobilisations ces derniers jours - les sage femmes notamment - mais ces femmes qui travaillent dans le lien, elles ne sont pas sorties dans la rue. Est ce que vous espérez vraiment qu'elles se mobilisent ?

D'abord, elles sont un petit peu sorties dans la rue, par petits bouts, notamment pour obtenir la prime Covid qu'elles ont fini par avoir. Je sais qu'il y beaucoup de freins à leur mobilisation : elles sont isolées, chacune au domicile des personnes âgées, elles se rencontrent peu les unes les autres, elles cumulent les fragilités parce qu'il y a beaucoup de parents isolés là-dedans. Donc il faut à la fois les aider de l'extérieur, mais il faut qu'elles s'aident de l'intérieur et j'espère que le film peut servir à cela. Je vois par exemple un collectif qui s'est monté, qui existe aussi je crois en Isère, qui s'appelle "La force collective des aides à domicile" et qui essaie de construire une lutte autour de ça. Et je pense que ça peut prendre, parce que ce sont des métiers qui ont une grande sympathie de la population, tout comme les sages femmes. On aime bien que ces premiers gestes se déroulent dans la tendresse plutôt que dans le speed. Et c'est pareil pour nos personnes âgées, on veut s'en occuper dans la tendresse plutôt que dans le speed.

François Ruffin, il y a des mairies où la France Insoumise est aux manettes. Je pense évidemment à Grenoble. Est ce que ces mairies doivent davantage donner l'exemple dans la rémunération de ces femmes de ménage et de ces métiers du lien ?

Oui, sur les femmes de ménage, il n'y a pas de doute, il y a un levier, tout comme d'ailleurs pour les animatrices périscolaires, parce que tout cela relève du domaine municipal pour une partie. En revanche, sur les aides à domicile, ça passe quand même beaucoup par les départements et par l'Etat. Et ça se compte en milliards d'euros. Si on ne met pas des milliards d'euros sur la table pour construire un statut et un revenu aux auxiliaires de vie, je ne crois pas que les départements ou les associations puissent faire davantage que du bricolage. Certains bricolent pour le mieux, mais ça reste du bricolage. La question c'est de savoir comment on sort du plan de relance. Est-ce qu'on en sortira avec des nouvelles églises, des routes et ainsi de suite ? Ou est-ce qu'on en profite pour construire un statut, un revenu à des centaines de milliers de femmes qui aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté alors qu'on leur répète qu'elles font des métiers essentiels.