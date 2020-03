François Ruffin à Valence pour soutenir la liste FI-EELV aux municipales

François Ruffin, député de la Somme (La France Insoumise) participe ce mercredi soir à un meeting organisé par la liste Valence en commun, candidate aux élections municipales et menée par Michel Quenin et Annie Roche (FI-EELV). "Pour franchir la barrière du premier tour et gagner au deuxième, il faut qu'il y ait le rassemblement le plus large possible à gauche", a déclaré François Ruffin.

Un défi lancé à la députée drômoise Mirelle Clapot

Après le recours à l'article 49-3 pour faire passer la réforme des retraites, François Ruffin a également lancé un défi aux députés de la République en Marche, notamment à la Drômoise Mirelle Clapot, "Je lui lance le défi de remettre son mandat en jeu, qu'elle démissionne, qu'elle dise : réélisez-moi et je reviens à l'Assemblée nationale avec une légitimité forte pour passer une grande réforme comme celle des retraites. Et si elle le fait, je le fais. Nous verrons qui en sort relégitimé".

Les candidats à Valence

Le maire sortant Les Républicains, Nicolas Daragon , tête de liste Si Bien Ensemble.

Alain Auger, candidat La République en Marche, à la tête de la liste Ambition Valence.

Le socialiste Florent Méjean, pour sa liste Printemps Valence 2020, soutenue par le PS, les Radicaux de Gauche, les Écologistes et le mouvement Génération.s.

Le binôme Michel Quenin et Annie Roche, de Valence en Commun. Liste soutenue par Europe Ecologie les Verts, la France Insoumise, le Parti de Gauche, le Parti Communiste et Action Citoyenne.

Adèle Kopff, tête de la liste Lutte Ouvrière : faire entendre le camp des travailleurs.

, tête de la liste Lutte Ouvrière : faire entendre le camp des travailleurs. Olivier Amos, à la tête de la liste du Rassemblement National "Au service des Valentinois", soutenue aussi par le Parti Chrétien Démocrate et la Droite Populaire.