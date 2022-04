VIDÉO - Législatives : François Ruffin ne veut pas d'un "député playmobil pro-Macron" dans la Somme

François Ruffin exhorte les électeurs de la Somme à ne pas voter pour "un député playmobil pro-Macron qui va aller voter en cadence et au garde-à-vous". Le député la France Insoumise de la Somme, et candidat à sa réélection, était l'invité de France Bleu Picardie ce vendredi.

"Porte après porte, village après village, quartier après quartier, on va aller frapper à leur porte et leur dire voilà ce qu'on a fait", assure François Ruffin, candidat à sa réélection pour le mandat de député de la première circonscription de la Somme. Invité de France Bleu Picardie ce vendredi matin, il a appelé les électeurs de la Somme, où Marine Le Pen est arrivée en tête avec 51,01% des bulletins exprimés, à ne pas "envoyer un député playmobil pro-Macron qui va aller voter en cadence et au garde-à-vous", où "élire un silencieux du Front national qui ne va pas aller se bagarrer".

Élu avec 55,97% des suffrages dans la première circonscription de la Somme en 2017, face à un candidat de la majorité présidentielle, François Ruffin réagit au large score de Marine Le Pen à la dernière présidentielle : "il y a de la colère qui se trouve dans les campagnes et dans les villes. Parce que les gens ont été abandonnés pendant des années à une mondialisation qui les écrase, qui fait que dans notre coin, on a vu partir, Magneti Marelli, Honeywell, Whirlpool lave-linge, Whirlpool sèche-linge, Goodyear. Même les chips, sauf l'odeur, sont parties."

"Je sais que je ne suis pas sur un territoire ou ça va de soi qu'on vote pour moi" — François Ruffin

Pour convaincre ses administrés de le reconduire le député la France Insoumise veut miser sur son travail à l'Assemblée : 2700 interventions, 20 propositions de lois. Une productivité à laquelle il oppose une passivité de ses adversaires : "Je me suis bagarré pendant cinq ans [...] Marine Le Pen a en tout prononcé huit mots en des mois et des mois de débats à l'Assemblée nationale".

Le candidat Ruffin d'avancer son combat phare, la réforme des retraites : "La question c'est : les électeurs aujourd'hui, est ce qu'ils vont envoyer un député playmobil pro-Macron qui va aller voter en cadence et au garde-à-vous ? Est-ce qu'ils vont aller élire un silencieux du Rassemblement national qui ne va pas aller se bagarrer sur ce dossier-là ? Ou est ce qu'ils vont envoyer un député qui fera tout [...] bloquer ça et pour empêcher que ça se passe."