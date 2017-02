François Ruffin lance officiellement sa campagne pour les législatives

Le rédacteur en chef de Fakir, désormais candidat aux élections législatives dans la première circonscription de la Somme a officiellement lancé sa campagne ce vendredi à Flixecourt.

Près de 500 personnes ont répondu à l'appel du réalisateur de "Merci Patron !" ce vendredi soir à Flixecourt dans la Somme. Le rédacteur en chef du journal satirique Fakir, candidat de Picardie Debout, n'a pas choisi cette ville par hasard.

"C'est un point de départ" explique François Ruffin. "C'est le point de départ de mon film, Merci Patron !, le point de départ de la fortune de Bernard Arnault également, il est logique que ce soit le point de départ de ma campagne" ajoute-t-il.

La fanfare a joué pour accompagner le lancement de campagne de François Ruffin © Radio France - Rosalie Lafarge

Un lancement en musique

Et son lancement de campagne ne ressemble à aucun autre : fanfare, camion-crêpe, danses et chants. "Ce n'est pas parce qu'on décide de faire de la politique qu'on doit s'emmerder" s'amuse François Ruffin. "On décide de faire de la politique autrement pour que les gens viennent mais ne se fassent pas chier" poursuit-il encore.

Entouré de plusieurs salariés de Whirlpool, mais aussi de plusieurs familles politiques (le parti communiste, Europe Ecologie Les Verts, la France Insoumise...), le candidat dans la première circonscription de la Somme se présente comme une alternative crédible au Front National, plébiscité aux dernières élections régionales à Flixecourt.

"Ils ont l'argent, on a les gens", l'un des slogans de la campagne de François Ruffin © Radio France - Rosalie Lafarge

Un autre choix face au Front National

"Il y a dix jours, j'ai discuté avec une dizaine de personnes dont la moitié votait Front National. Certains sont là ce soir et m'assurent qu'ils ne le feront pas, au moins aux législatives. C'est la preuve que la colère peut avoir une issue plus optimiste que le désarroi du vote FN" se réjouit François Ruffin.

Le Front National devrait annoncer son candidat dans la première circonscription de la Somme ce samedi. Mais on connaît déjà celui du parti Les Républicains, Stéphane Decayeux, et celle du PS, Pascale Boistard. Les élections législatives se tiendront les 11 et 18 juin 2017.